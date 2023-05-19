Деревянные конструкции моста полностью исчерпали свой ресурс
В Бурятии капитально отремонтируют ещё один мост. Он расположен через реку Заганка в селе Новый Заган Мухоршибирского района. Недавно Госэкспертиза рассмотрела проект капремонта и выдала положительное заключение.
- Мост старый, деревянный, был построен еще в 90-х годах прошлого века. Его конструкции полностью исчерпали свой ресурс. Кроме того, за время эксплуатации изменились нормативные требования по безопасности движения, что в сочетании с имеющимся износом конструкций негативно отражается на грузоподъёмности сооружения в целом. Мост находится в аварийном состоянии, - сообщают в Госэкспертизе Бурятии.
По проекту, обновлённый мост через Заганка будет иметь две полосы движения, общая ширина – 13,27 м, длина – 13,1 м. С двух сторон моста пройдут тротуары. Покрытие проезжей части предусмотрено из асфальтобетона, опоры – железобетонные на свайном основании, пролётное строение – из лесоматериала, индивидуального проектирования.
- Кроме капитального ремонта несущих конструкций, на мосту в селе Заган запланировано устройство электроосвещения, ограждений, установка дорожных знаков и другие мероприятия для обеспечения безопасности и лучшей организации движения, - отметил начальник Госэкспертизы Бурятии Николай Рузавин.
На время ремонтно-строительных работ непрерывное движение транзитного транспорта будет осуществляться по временной объездной дороге.
Примерная стоимость капитального ремонта моста составляет более 52 млн. рублей. Большая часть финансирования предусматривается из бюджета республики в рамках программы «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства на 2015-2017 годы и на период до 2025 года».
Завершить ремонт моста планируется за восемь месяцев.
В Бурятии капитально отремонтируют построенный в 90-х мост
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Она фиксирует непропуск пешеходов
В отдалённом районе республики открыли посвящённые им мемориальные доски
Площадь обследуемой территории составит 130 тысяч гектаров
Школьникам и студентам не хватает подкованности во многих сферах
Фестиваль состоится 23 мая
Одного из обитателей удалось сфотографировать
Местные жители заметили, что переправа опасно накренилась
Его посмертно представили к ордену Мужества
Теперь там нет ни одной алкоточки
Он предсказал засуху, пожары, страшные болезни и техногенные катастрофы
На дороге на Пыхте образовалась ледяная корка
В будущем возможно расширение изготавливаемой продукции
В гости к забайкальцам приедут делегации из Бурятии, Монголии и Иркутской области
В этот месяц празднуется день рождения Будды Шакьямуни
Картину «Два капитана» снимали в живописных уголках республики