В Бурятии капитально отремонтируют построенный в 90-х мост

Общество, Фото: Госэкспертиза Бурятии

Деревянные конструкции моста полностью исчерпали свой ресурс



В Бурятии капитально отремонтируют ещё один мост. Он расположен через реку Заганка в селе Новый Заган Мухоршибирского района. Недавно Госэкспертиза рассмотрела проект капремонта и выдала положительное заключение.



- Мост старый, деревянный, был построен еще в 90-х годах прошлого века. Его конструкции полностью исчерпали свой ресурс. Кроме того, за время эксплуатации изменились нормативные требования по безопасности движения, что в сочетании с имеющимся износом конструкций негативно отражается на грузоподъёмности сооружения в целом. Мост находится в аварийном состоянии, - сообщают в Госэкспертизе Бурятии.



По проекту, обновлённый мост через Заганка будет иметь две полосы движения, общая ширина – 13,27 м, длина – 13,1 м. С двух сторон моста пройдут тротуары. Покрытие проезжей части предусмотрено из асфальтобетона, опоры – железобетонные на свайном основании, пролётное строение – из лесоматериала, индивидуального проектирования.



- Кроме капитального ремонта несущих конструкций, на мосту в селе Заган запланировано устройство электроосвещения, ограждений, установка дорожных знаков и другие мероприятия для обеспечения безопасности и лучшей организации движения, - отметил начальник Госэкспертизы Бурятии Николай Рузавин.



На время ремонтно-строительных работ непрерывное движение транзитного транспорта будет осуществляться по временной объездной дороге.



Примерная стоимость капитального ремонта моста составляет более 52 млн. рублей. Большая часть финансирования предусматривается из бюджета республики в рамках программы «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства на 2015-2017 годы и на период до 2025 года».



Завершить ремонт моста планируется за восемь месяцев.





