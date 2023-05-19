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В Бурятии исследуют повреждённые деревья на Байкале

В Бурятии исследуют повреждённые деревья на Байкале
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Площадь обследуемой территории составит 130 тысяч гектаров

Специалисты Центра защиты леса Бурятии обследуют леса Байкальского лесничества. Это первая полевая командировка лесопатологов в 2023 году. Сейчас им необходимо определить санитарное и лесопатологическое состояние насаждений на площади 130 тысяч гектаров.

Общая же площадь, на которой запланированы работы в Байкальском лесничестве в этом году, составляет 600 тысяч гектаров.

- Перед тем как приступить к работам по лесопатологическому мониторингу, сотрудники центра прошли совместную тренировку по оттачиванию навыков визуального и инструментального определения таксационных характеристик деревьев, наличия вредных организмов. Пройдя по запланированному заранее маршруту они обследовали лес, преимущество хвойный. После тренировки группы лесопатологов приступили к работам, - рассказали в Центре защиты леса Бурятии.

Лесопатологи будут исследовать обнаруженные повреждённые и усохшие деревья, устанавливая их площадь и причину повреждения или гибели древостоя. Специалисты проведут учёт численности вредителей леса, чтобы отслеживать и прогнозировать увеличение популяции того или иного опасного для деревьев насекомого.

- Чтобы сохранить уникальную природу Байкала, важно вовремя обнаружить угрозы лесным насаждения. Работы в Байкальском лесничестве планируется завершить 24 мая, - сообщил заместитель директора Центра защиты леса Бурятии Дмитрий Гаевой.
Байкал Лес

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