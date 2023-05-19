В Забайкалье заявил о стабилизации ситуации с МАПП «Забайкальск»

«Живой» очереди больше нет
Ситуация на международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Забайкальск» стабилизировалась. Грузовые авто проезжают по спискам и «живой» очереди больше нет. Сотрудники МВД контролируют ситуацию. Пропуск автомобилей ведётся круглосуточно, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Сформированы списки для проезда на 10 календарных дней. С 19 по 28 мая – по 130 машин в сутки. Но после анализа пропускной способности МАПП Забайкальск в круглосуточном режиме объём суточного слота будет скорректирован.
– На 17 мая пропущено 215 грузовых автомобилей в Китай и 321 – из Китая. Запись осуществлена до 28 мая – это порядка 1300 грузовых автомобилей, – рассказал вице-премьер правительства Забайкалья Владимир Петраков.
55-60% записавшихся по электронной очереди – это перевозчики местных регионов, в том числе из Дальневосточного федерального округа. 30% – перевозчики западных регионов, и 10-15% – прочие.
Напомним, что о многокилометровой очереди из фур возле МАПП «Забайкальск» на прошлой неделе в своём телеграм-канале написал депутат Госдумы Андрей Гурулёв.
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