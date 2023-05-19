Военные передадут Забайкалью земли под жилую застройку

Общество, Фото: пресс-служба корпорации развития Забайкальского края

Участок площадью 130 гектаров находится в селе Смоленка



Министерство обороны РФ предварительно согласовало передачу в собственность Забайкальского края земельный участок площадью 134 гектара в селе Смоленка Читинского района – его можно будет использовать под жилую застройку.



- Власти Забайкалья в 2022 году направили в адрес Минобороны обращение с просьбой о передаче в собственность края участка военного ведомства в Смоленке. Министерство дало положительный ответ. Теперь для передачи земли потребуется проведение кадастровых работ, внесение изменений в генплан сельского поселения и подготовка акта приёма-передачи. Планируем получить этот участок в конце 2023 года, – прокомментировал генеральный директор корпорации развития Забайкальского края Антон Тутов.



По его словам, в данном случае сделка пройдёт без посредничества финансового института развития в жилищной сфере, как это было с уже переданными в аренду застройщику участками в Чите. При этом земля перейдёт в собственность региона безвозмездно.



- В такой ситуации регион становится более гибок в части принятия решений по дальнейшему освоению земельного участка. Есть несколько вариантов, в том числе в дальнейшем отдать его в аренду застройщикам с помощью проведения торгов, либо передать его под масштабный инвестиционный проект. Кроме того, столь большой земельный участок можно будет разделить под 3-4 проекта разных категорий. Потенциал этой территории огромен. По нашим расчётам, там может появиться около 1 тысячи новых частных домов (ИЖС). Также необходимо будет предусмотреть социальную инфраструктуру и объекты, – добавил Антон Тутов.



Напомним, что 2022 году уже был решён вопрос о передаче в аренду двух земельных участков ну улице Бабушкина и Нерчинско-Заводской в Чите для строительства многоквартирных домов, что даст городу в сумме ещё 104 тысячи квадратных метров нового жилья. ОБ этом сообщает пресс-служба корпорации развития Забайкальского края.

