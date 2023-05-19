В Бурятии увековечили память о троих погибших на СВО

В отдалённом районе республики открыли посвящённые им мемориальные доски
В баунтовском селе Багдарин появились мемориальные доски в честь троих местных жителей, участвовавших в специальной военной операции на Украине. Это Иван Агафонов, о подвиге которого рассказывали в Минобороны РФ, Андрей Пичуев и Александр Ёлшин, сообщается в группе «Баунт-инфо.24/7».
Все они погибли при исполнении воинского долга. Торжественное открытие памятных табличек состоялось на днях.
Иван Агафонов родился 26 марта 1986 года. Его ещё при жизни наградили медалями Жукова и «За боевые отличия» и посмертно представили к ордену Мужества.
Андрей Пичуев – тоже уроженец Багдарина. Он появился на свет 23 февраля 1983-го. Нашего земляка после смерти наградили орденом Мужества – как и Александра Ёлшина, родившегося 2 декабря 1997 года.
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