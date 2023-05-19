Фестиваль состоится 23 мая
23 мая в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ состоится фестиваль выпускников школ. Из-за него МУП «Городские маршруты» усилит работу маршрута №37 и выпустит на линию дополнительно шесть «Волгабасов».
Также с 13:00 будут курсировать три автобуса «ПАЗ» по маршруту от Этнографического музея до остановок «Стрелка» (один автобус «ПАЗ») и «Оранж Хаус» (два автобуса «ПАЗ»).
С 19:30 дополнительно будут курсировать шесть автобусов «Волгабас», которые будут отправляться по маршруту №37 от Этнографического музея.
На фестиваль приедут популярные у молодёжи блогеры Мия Бойко и Егор Шип.
Как сообщал «Байкал-Daily», последний звонок в школах Улан-Удэ прозвенит 23 мая.
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В день фестиваля выпускников в Улан-Удэ пустят дополнительные автобусы
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