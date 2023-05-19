В нацпарке в Бурятии насчитали более полутора тысяч зайцев-беляков

Общество, Фото: предоставлено Тункинским нацпарком

Одного из обитателей удалось сфотографировать



В Тункинском национальном парке в Бурятии зарегистрировано 1525 особей зайца-беляка. Таковы результаты зимнего маршрутного учёта 2023 года.



Дважды в год – весной и осенью – у зайца-беляка происходит линька. Весенняя линька протекает в марте-апреле, а на севере — в мае; наиболее интенсивна она во время таяния снега. В это время зимняя белая пушистая шерсть спадает, вылезая клочьями, и заменяется более редкой и короткой летней. Начинается линька от головы и идёт к огузку, а от спины переходит на брюхо.



Осенью смена наряда проходит с конца августа до середины ноября в обратном порядке: сначала задние ноги, потом передние и бока. Спина и голова линяют в конце периода, который заканчивается к установлению снежного покрова. Линьку обычно первыми начинают самцы, а затем уже к ним присоединяются самки. Молодые и ослабленные животные могут линять дольше, у них линька может закончиться в декабре, рассказали в нацпарке.



Государственный инспектор Тункинского национального парка Игоря Смолина запечатлел одного зайца на фото.

