Соревнования проводятся среди смешанных команд
В Иркутске в ледовом дворце «Байкал» 18 мая стартовал чемпионат России по кёрлингу среди смешанных команд. В церемонии открытия соревнований приняли участие заслуженные мастера спорта России, участницы Олимпийских игр Екатерина Галкина и Галина Арсенькина.
В чемпионате страны, который впервые проводится в Иркутске, принимают участие 16 команд из 12 регионов страны. На турнире двумя командами представлены Санкт-Петербург, Московская, Новосибирская и Иркутская области, по одной команде – из Москвы, Краснодарского, Красноярского и Приморского краёв, Калининградской, Кемеровской, Томской и Ярославской областей.
За медали чемпионата борются сильнейше российские спортсмены, члены сборной России. Это участник Олимпийских игр Дмитрий Миронов, шестикратный чемпион России, бронзовый призёр чемпионата мира Александр Ерёмин, трёхкратная чемпионка Европы, участница четырёх Олимпийских игр Езех Нкеирука и другие.
По регламенту на первом этапе соревнований команды поделены на две подгруппы по восемь команд в каждой, далее команды играют в подгруппах по круговой системе. Две лучшие команды из каждой группы выходят в следующий этап соревнований. На втором этапе четыре команды играют по олимпийской системе: полуфиналы, финальный матч и матч за третье место. Все матчи состоят из восьми эндов, при необходимости проводятся с экстра-эндами, до выявления победителя.
Начало игр с 19 по 22 мая – в 9:00. Финал и матч за третье место начнутся 22 мая в 14:00, церемония награждения – в 16:30. Вход для зрителей свободный, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Возрастное ограничение: 0+.
Иркутск принимает чемпионат России по кёрлингу
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