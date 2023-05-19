Часть несовершеннолетних из Бурятии ничего не знают о своих правах

Школьникам и студентам не хватает подкованности во многих сферах



Представители детского общественного совета Бурятии решили выяснить, хорошо ли школьники и студенты от 11 до 17 лет знают свои права. Они опросили 528 человек: 414 (78, 4%) – из Улан-Удэ и ещё 114 (22, 6%) – из разных районов Бурятии.



Оказалось, что подкованности не хватает 10,6% юных респондентов. Почти у половины (49,8%) мало знаний в области судебной защиты и юридической помощи, ещё у 32,2% – в сфере занятости, у 30,1% – информационной безопасности и доступа к информации, а у 26,7% – социального обеспечения.



Часть несовершеннолетних также не владеют информаций о своих правах на жизнь и защиту от насилия (24,8 %), жилищных правах (20,8%), на охрану здоровья (15,7%), на доступ к культурным ценностям и занятиям спортом (12,3%) и праве жить и воспитываться в семье (8%).



- Опрос говорит том, что органам управления образования совместно с системой профилактики необходимо усилить работу по повышению уровня правовых знаний детей и учитывать их мнение и потребности при планировании своей деятельности, – заявила в соцсетях уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина.



Все эти данные, по её словам, уже направили в Минобрнауки Бурятии и республиканское управление Минюста РФ.

