Для жителей Улан-Удэ проведут праздник в детско-юношеской библиотеке
24 мая в Улан-Удэ отметят День славянской письменности и культуры, приуроченный ко дню памяти Кирилла и Мефодия, создателей старославянской азбуки. В республиканской детско-юношеской библиотеке пройдёт большая программа для читателей.
В этот день состоятся мероприятия:
- встреча с иереем Владимиром Олейником, клириком Свято-Одигитриевского собора г. Улан-Удэ;
- автограф-сессия от авторов и писателей, встреча с детскими писателями Анной Виноградовой, Викторией Алагуевой;
- отборочный тур всероссийского молодёжного литературного конкурса «Поэтическое многоборье»;
- профессиональный праздник «Большой Библиотечный Квиз» - интеллектуальная встреча для специалистов библиотек разных ведомств, студентов ВСГИК, читателей;
- продажа детских книг;
- концертная программа;
- мастер-классы, викторины, игры;
- выставка-просмотр новых книг.
Главное событием праздника станет награждение лучших читателей республиканской детско-юношеской библиотеки.
На празднование Дня славянской письменности приглашены представители министерства культуры РБ, деятели культуры и искусства, общественные деятели, детские писатели, народные умельцы.
Так, один из почётных гостей приготовил для библиотеки подарок – детские книги писателей Чувашии. Среди авторов известные писатели Николай Ижендей, Наталья Васильева, Виктор Бритвин, Лидия Филиппова и Светлана Гордеева. Об этом сообщает пресс-служба РДЮБ.
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В Бурятии отметят День славянской письменности и культуры
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