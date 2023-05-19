В Бурятии отметят День славянской письменности и культуры

Для жителей Улан-Удэ проведут праздник в детско-юношеской библиотеке



24 мая в Улан-Удэ отметят День славянской письменности и культуры, приуроченный ко дню памяти Кирилла и Мефодия, создателей старославянской азбуки. В республиканской детско-юношеской библиотеке пройдёт большая программа для читателей.



В этот день состоятся мероприятия:

- встреча с иереем Владимиром Олейником, клириком Свято-Одигитриевского собора г. Улан-Удэ;

- автограф-сессия от авторов и писателей, встреча с детскими писателями Анной Виноградовой, Викторией Алагуевой;

- отборочный тур всероссийского молодёжного литературного конкурса «Поэтическое многоборье»;

- профессиональный праздник «Большой Библиотечный Квиз» - интеллектуальная встреча для специалистов библиотек разных ведомств, студентов ВСГИК, читателей;

- продажа детских книг;

- концертная программа;

- мастер-классы, викторины, игры;

- выставка-просмотр новых книг.



Главное событием праздника станет награждение лучших читателей республиканской детско-юношеской библиотеки.



На празднование Дня славянской письменности приглашены представители министерства культуры РБ, деятели культуры и искусства, общественные деятели, детские писатели, народные умельцы.



Так, один из почётных гостей приготовил для библиотеки подарок – детские книги писателей Чувашии. Среди авторов известные писатели Николай Ижендей, Наталья Васильева, Виктор Бритвин, Лидия Филиппова и Светлана Гордеева. Об этом сообщает пресс-служба РДЮБ.



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