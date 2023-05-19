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В Бурятии проверят качество оказания услуг в соцучреждениях

В Бурятии проверят качество оказания услуг в соцучреждениях
Общество,  Фото:pixabay.com
Экспертизу проведут в 23 организациях

В системе социальной защиты населения Бурятии уделят внимание независимой оценке качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания. Так, 29 мая на очередном заседании общественного совета по проведению независимой оценки качества будет рассмотрен вопрос о заключении контракта на оказание услуг по проведению экспертизы деятельности на территории республики учреждений социального обслуживания.

В соответствии с планом в текущем году независимая экспертиза будет проведена в 23 учреждениях республики: 15 автономных учреждениях социального обслуживания, 8 коммерческих и некоммерческих организациях – поставщиках социальных услуг, состоящих в реестре министерства соцзащиты Бурятии.

Как сообщили в пресс-службе министерства, с 2013 года в России сформирована новая система оценки качества оказания услуг организациями, которые находятся на первом рубеже работы с населением: это организации образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания.
Бурятия социальные услуги проверка

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