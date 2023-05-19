Экспертизу проведут в 23 организациях
В системе социальной защиты населения Бурятии уделят внимание независимой оценке качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания. Так, 29 мая на очередном заседании общественного совета по проведению независимой оценки качества будет рассмотрен вопрос о заключении контракта на оказание услуг по проведению экспертизы деятельности на территории республики учреждений социального обслуживания.
В соответствии с планом в текущем году независимая экспертиза будет проведена в 23 учреждениях республики: 15 автономных учреждениях социального обслуживания, 8 коммерческих и некоммерческих организациях – поставщиках социальных услуг, состоящих в реестре министерства соцзащиты Бурятии.
Как сообщили в пресс-службе министерства, с 2013 года в России сформирована новая система оценки качества оказания услуг организациями, которые находятся на первом рубеже работы с населением: это организации образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания.
В Бурятии проверят качество оказания услуг в соцучреждениях
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Участок площадью 130 гектаров находится в селе Смоленка
Древняя лиственница будет представлять Иркутскую область
Экспертизу проведут в 23 организациях
В городе стартовал ремонт одной из самых загруженных магистралей
Победители представят округ на чемпионате России
В Забайкалье приехали участники из Бурятии, Амурской области, Москвы и Саранска
Соревнования проводятся среди смешанных команд
Подведены первые итоги всероссийского финала проекта «Мини-футбол – в вузы»
«Живой» очереди больше нет
Теплеть начнёт с понедельника
Обладателем гран-при стал фильм из Бурятии
Почти дюжине из них пришлось лечь в наркодиспансер
Водители упорно мешают вагонам на перекрёстке в центре города
Завершить ремонт планируется к концу 2024 года
Туда съехались «лесные» волонтёры