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На перевале в прибрежном районе Бурятии закрыли движение

На перевале в прибрежном районе Бурятии закрыли движение
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На дороге на Пыхте образовалась ледяная корка

Вечером 18 мая дорогу на перевале Пыхта в Прибайкальском районе закрыли для грузовых машин и автомобилей на летней резине. Ограничение движение там пока сохраняется.

- Из-за дождя и снега на перевале образовалась ледяная корка. Проезд для транспорта сейчас закрыт. На участке работают комбинированные дорожные машины и погрузчики, – сообщили в Минтрансе Бурятии.

Кроме того, на месте дежурят сотрудники ГКУ «Бурятрегионавтодор». Автомобилистов пообещали проинформировать о возобновлении движения. Уточнить всю интересующую информацию о дорожной обстановке можно, позвонив в «Бурятрегионавтодор» по номеру 8 (3012) 55-20-55.
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