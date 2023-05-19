На перевале в прибрежном районе Бурятии закрыли движение

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На дороге на Пыхте образовалась ледяная корка



Вечером 18 мая дорогу на перевале Пыхта в Прибайкальском районе закрыли для грузовых машин и автомобилей на летней резине. Ограничение движение там пока сохраняется.



- Из-за дождя и снега на перевале образовалась ледяная корка. Проезд для транспорта сейчас закрыт. На участке работают комбинированные дорожные машины и погрузчики, – сообщили в Минтрансе Бурятии.



Кроме того, на месте дежурят сотрудники ГКУ «Бурятрегионавтодор». Автомобилистов пообещали проинформировать о возобновлении движения. Уточнить всю интересующую информацию о дорожной обстановке можно, позвонив в «Бурятрегионавтодор» по номеру 8 (3012) 55-20-55.

