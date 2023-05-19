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В Улан-Удэ осуждённые будут изготавливать втулки для завода

В Улан-Удэ осуждённые будут изготавливать втулки для завода
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
В будущем возможно расширение изготавливаемой продукции

Заместитель начальника УФСИН России по Бурятии Алексей Дементьев и начальник отдела трудовой адаптации осуждённых Александр Борисов, провели совещание с директором Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода Сергеем Заборских.

- В рамках проведённой встречи получены положительные отзывы о работе осуждённых колонии-поселения на предприятии, в связи с чем принято решение об увеличении численности привлекаемых к труду осуждённых до 70 человек, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Осуждённые привлекаются к труду на основании договора на предоставление услуг рабочей силы, заключённого между предприятием и исправительным учреждением.

Кроме того, стороны обсудили возможность размещения оборудования завода для изготовления металлических втулок на производственных площадях исправительного учреждения. В дальнейшем, в случае достижения положительных результатов работы, планируется расширение ассортимента.

Также принято решение о проработке вопроса и рассмотрении возможности размещения заказов по производству мебели для завода на производственных площадях в колониях для максимальной загрузки оборудования по производству мебели, приобретённого в рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы».
УФСИН

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