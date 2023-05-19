Бурятский режиссёр снял фильм о предательстве и дружбе





















Вышел трейлер фильма бурятского режиссёра Баира Уладаева «Два капитана» ().«Два капитана» — это история дружбы двух мальчиков. Их отцы в детстве были лучшими друзьями, но предательство одного из них навсегда перечеркнуло дружбу, и их пути разошлись. Экстремальная ситуация расставляет всё на свои места — главные герои, убежав из дома, попадают в беду. И пока дети пытаются спастись, взрослые выясняют отношения, в результате чего вскрывается тайна десятилетней давности.- Это драма, рассказывающая о самой важной составляющей человеческого общения: о взаимопонимании. Главным героям придётся найти ответ на важнейшие вопросы. На что ты способен для счастья другого? Готов ли ты пересмотреть свои убеждения, отказаться от принципов кровной вражды и выстроить новый, такой хрупкий, но такой необходимый мир? Как прийти к примирению, ради будущего и жизни своих детей? – анонсируют фильм в киностудии «Уладай Баяр».Работа над фильмом началась ещё в 2017 году, когда появилась идея сценария. Съёмки проходили в 2018 году в Прибайкальском районе Бурятии – на берегах озёр Котокель и Байкал.В картине одну из главных ролей сыграл репер Рома Жиган, которого зрители увидят в неожиданном амплуа. Также одну из главных ролей исполнил талантливый бурятский актёр из Санкт-Петербурга Вадим Бадмацыренов.В фильме снялись известные бурятские артисты: заслуженный артист РФ Чингис Гуруев, актриса Русского драматического театра Анастасия Турушева, заслуженная артистка Бурятии Мэдэгма Доржиева.Главные детские роли исполнили Алексей Гармаев и Григорий Леонов. По словам режиссёра, они работали на съёмочной площадке по-взрослому – «со всей ответственностью и самоотдачей».В картине «Два капитана» зрители смогут услышать несколько песен Виктора Цоя, права на которые создателям передал сын музыканта.Зрители увидят фильм в 2023 году, точную дату выхода пока не называли.