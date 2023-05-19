Порывы ветра достигнут 20 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, 19 мая в республике облачно, днём на большей части территории осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные осадки, днём по востоку местами грозы.
Ветер северо-западный 9-14, утром и днём в отдельных районах 19-24 м/с. Температура днём +7,+12, по востоку и северу до +15,+20, по юго-западу и Прибайкалью при осадках +1,+6.
В Улан-Удэ утром и днём дождь, к вечеру с мокрым снегом. Ветер северо-западный 5-10, днём порывы до 15-20 м/с. Температура днём +7,+9.
В Бурятии в середине мая ожидается мокрый снег
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 19.05.2023
Порывы ветра достигнут 20 м/с
Он состоится в середине следующей недели
Для посетителей подготовят специальную программу
В фестивале любительских театров «Солнце в аистовом гнезде» примут участие 12 коллективов
На спецпоказах участники фестиваля смогут пообщаться с режиссёрами, артистами и поэтами
Правила её предоставления изменились с апреля
Победителями стали воспитанники «Колобка»
Запрет будет действовать на время проведения «Последних звонков»
В республике проведут спортивные состязания «Эрын гурбан наадан»
Здание собираются запустить в эксплуатацию
В межрегиональный этап прошли две команды республики
Саян Танганов представил на выставке картину древнего божества
В Иволгинском районе прошёл пробег в честь Героя Советского Союза
Скульптура будет готова в конце июля
Это касается гаражей, построенных до 2005 года