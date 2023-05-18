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Сергея Белоголовцева в Бурятии восхитила национальная кухня

Сергея Белоголовцева в Бурятии восхитила национальная кухня
Общество, 
«Это очень вкусно!» – признался известный ведущий

Известный телеведущий Сергей Белоголовцев попробовал бурятскую кухню. О национальных блюдах он рассказал на шоу «Вкусы России» (возрастное ограничение 12+). Премьерный выпуск про Улан-Удэ вышел на днях.

- Бурятская кухня держится на трёх китах: мясо, молоко, тесто. Со времён Чингисхана на местных столах мало что изменилось, а буряты свои традиции чтут, - рассказал телезрителям Сергей Белоголовцев.

Первым в гастрономическом списке ведущего оказался суп шулэн. Знаменитого гостя его научил готовить шеф-повар Саян Доржиев. В первую очередь Белоголовцева удивило, что в супе нет привычных картошки, моркови или грибов. А лишь бульон, мясо и домашняя лапша.

- Главное – резать мясо против волокон, - сказал шеф.
- Против волокон! Не всё так просто, - удивился ведущий.

Суп понравился Сергею, о чём он заявил повару: «Саян, ты брат мне теперь».


Секретными знаниями приготовления бурятских бууз поделилась певица Бадма-Ханда Аюшеева. Ключевой момент, который понравился гостю, - рубленое мясо. По его мнению, именно оно дало особенный вкус блюду.

- Чем мне нравится бурятская кухня, всё очень просто. Даже вот с такими руками, - здесь Сергей скрючил свои пальцы и показал их в камеру. - Можно что-то сделать. И сделать очень вкусно, как мы убеждаемся.


Ведущий слепил три буузы. Все они сильно отличались от аккуратных, которые приготовила певица: «Первая бууза погибла, вторая – монгольская, третья, так скажем, недобурятская получилась», - пошутил он.

- Это очень вкусно! – признался Сергей Белоголовцев.



На своей странице в соцсети ведущий поделился закадровой видеосъёмкой, где учил своих операторов есть буузы. Молодым людям также очень понравилось блюдо: один из них съел буузу целиком сразу, как только выпил бульон.

- Надкусывайте, когда бульончик высосали. Но не так, чтобы всё у вас падало изо рта. Ну где вы росли-то, Андрюша, кто воспитывал-то вас. Дальше просто едим. Да не запихивай ты целиком, - с юмором сказал ведущий.

 
Затем Белоголовцева научили готовить боовы. Этот десерт он сравнил с советским хворостом.

- Боовы была ритуальная еда. Изготавливая боовы, верующие прославляли Будду. Это символ уха, символ снимания к его проповедям, - рассказал ведущий.


Запивали лакомство он традиционным чаем с молоком, маслом, бульоном и солью, который приготовили на костре. Здесь Сергей признался, что напиток на любителя. А вот боовы пришлись ему по вкусу: «Объедение!». Он съел несколько штук и заволновался по поводу фигуры. Но потратить съеденные калории он предложил с помощью ёхора. 


В заключение Сергей Белоголовцев признался, что путешествие в Бурятию получилось колоритным, калорийным и практически во времени, поскольку современные буряты едят то, что ели их прадеды.

- Если хотите почувствовать себя вольным кочевником, приезжайте в Бурятию, - подытожил ведущий. 



телевидение буузы

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