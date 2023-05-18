В Бурятии напомнили, как получить субсидию на коммуналку

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Правила её предоставления изменились с апреля



С наступлением второго весеннего месяца в Бурятии, как и по всей России, оформлять субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) стали по-новому. Теперь претендующим на компенсацию необходимо предоставлять сведения о доходах за полгода, предшествовавших месяцу перед месяцем подачи соответствующего заявления.



Так, если человек обратился за субсидией в мае 2023 года, то расчётным периодом станет 1 октября 2022-го – 31 марта 2023-го года. Ранее отсчёт начинался за полгода до месяца обращения, напомнили в Минсоцзащиты ОБ.



Сама материальная помощь на оплату коммуналки предоставляется жителям республики независимо от того, принадлежат ли они к какой-то льготной категории или нет. На неё имеют право люди, отдающие за ЖКХ более 22% своих доходов.



Кроме того, нужно подтвердить право на владение и пользование квартирой, в которой зарегистрирован заявитель. Чтобы оформить субсидию, нужно обратиться в органы соцзащиты лично, через портал Госуслуг или прийти в МФЦ. Принять решение должны в течение 10 рабочих дней после получения всех необходимых документов. По данным на 1 мая, траты на коммуналку возместили более 19 000 жителей республики.

