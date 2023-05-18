18 мая

17 мая

Популярное

Школьники Бурятии соревнуются в военно-прикладном искусстве

Школьники Бурятии соревнуются в военно-прикладном искусстве
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
В республике стартовал республиканский этап военно-спортивной игры «Победа»

В ракетном соединении в Бурятии стартовала военно-спортивная игра «Победа».

- Военно-спортивная игра пройдёт в несколько этапов. Будет проводиться несколько дней. В ней примут участие юнармейцы из различных районов республики, а также учащиеся кадетских классов и школ. Ребята будут соревноваться в спортивных конкурсах, военно-прикладном искусстве и продемонстрируют строевые приемы, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Помощь в организации и проведении республиканского тура игры «Победа» оказали военнослужащие ракетного и танкового соединения ВВО.

Все мероприятия военно-спортивной игры «Победа» пройдут на базах танкового и ракетного соединений в Бурятии.

Военно-спортивная игра «Победа» проводится в России уже более 20 лет. В ней участвуют школьники в возрасте до 17 лет. Она продолжает традиции легендарной «Зарницы», на которой выросло несколько поколений.

Игра проводится в несколько этапов: сначала на уровне муниципалитетов, потом субъектов Федерации. Лучшие из лучших попадают в финал.

С 2017 года финал игры проходит на территории подмосковного парка «Патриот».


Возрастное ограничение 12+
школьники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутск прибыла делегация Совета Федерации
В Иркутск прибыла делегация Совета Федерации
Общество, 18.05.2023
Её представители сегодня обсудили проект берегоукрепления и благоустройства набережной Ангары
Леонид Белых рассказал о боевом опыте во Вьетнаме
Леонид Белых рассказал о боевом опыте во Вьетнаме
Общество, 18.05.2023
Бывший управляющий директор Улан-Удэнского авиазавода – об СВО, патриотизме и «Единой России»
Сергея Белоголовцева в Бурятии восхитила национальная кухня
Сергея Белоголовцева в Бурятии восхитила национальная кухня
Общество, 18.05.2023
«Это очень вкусно!» – признался известный ведущий
Школьники Бурятии соревнуются в военно-прикладном искусстве
Школьники Бурятии соревнуются в военно-прикладном искусстве
Общество, 18.05.2023
В республике стартовал республиканский этап военно-спортивной игры «Победа»
Памятник пограничникам в Бурятии испортили дети
Памятник пограничникам в Бурятии испортили дети
Общество, 18.05.2023
Их родители уже пообещали возместить ущерб 
Улан-удэнцы смогут провериться на ВИЧ на площади Революции
Улан-удэнцы смогут провериться на ВИЧ на площади Революции
Общество, 18.05.2023
Акция состоится в рамках Международного дня памяти людей, умерших от СПИДа
Бурятия построила в ДНР Кипучую Криницу за 300 с лишним миллионов
Бурятия построила в ДНР Кипучую Криницу за 300 с лишним миллионов
Общество, 18.05.2023
В подшефном районе появился новый водовод
В Бурятии определили места для сбора валежника и дикоросов
В Бурятии определили места для сбора валежника и дикоросов
Общество, 18.05.2023
Жители республики могут бывать там даже во время особого противопожарного режима
Жителям Улан-Удэ предложили два дизайн-проекта сквера «Радуга»
Жителям Улан-Удэ предложили два дизайн-проекта сквера «Радуга»
Общество, 18.05.2023
Там могут избавиться от знаменитых мозаичных скульптур
Последние звонки в Иркутске будут идти три дня
Последние звонки в Иркутске будут идти три дня
Общество, 18.05.2023
В этом году 11-й класс окончат 3793 выпускника
В Улан-Удэ снимают немое кино для спектакля по рассказу Чехова
В Улан-Удэ снимают немое кино для спектакля по рассказу Чехова
Общество, 18.05.2023
Для этого театр кукол «Ульгэр» отправился в Этнографический музей
Выпускной в Бурятии обойдётся почти в 25 тысяч рублей
Выпускной в Бурятии обойдётся почти в 25 тысяч рублей
Общество, 18.05.2023
В эту сумму входят расходы на выпускной бал и одежду

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^