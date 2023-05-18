Школьники Бурятии соревнуются в военно-прикладном искусстве

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В ракетном соединении в Бурятии стартовала военно-спортивная игра «Победа».- Военно-спортивная игра пройдёт в несколько этапов. Будет проводиться несколько дней. В ней примут участие юнармейцы из различных районов республики, а также учащиеся кадетских классов и школ. Ребята будут соревноваться в спортивных конкурсах, военно-прикладном искусстве и продемонстрируют строевые приемы, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.Помощь в организации и проведении республиканского тура игры «Победа» оказали военнослужащие ракетного и танкового соединения ВВО.Все мероприятия военно-спортивной игры «Победа» пройдут на базах танкового и ракетного соединений в Бурятии.Военно-спортивная игра «Победа» проводится в России уже более 20 лет. В ней участвуют школьники в возрасте до 17 лет. Она продолжает традиции легендарной «Зарницы», на которой выросло несколько поколений.Игра проводится в несколько этапов: сначала на уровне муниципалитетов, потом субъектов Федерации. Лучшие из лучших попадают в финал.С 2017 года финал игры проходит на территории подмосковного парка «Патриот».