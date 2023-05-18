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Улан-удэнцы смогут провериться на ВИЧ на площади Революции

Улан-удэнцы смогут провериться на ВИЧ на площади Революции
Общество, 
Акция состоится в рамках Международного дня памяти людей, умерших от СПИДа

Жители Улан-Удэ смогут бесплатно и быстро пройти тест на ВИЧ в центре города. 21 мая, в воскресенье, на площади Революции в 14:00 состоится масштабная акция «Узнай больше о ВИЧ!». Во время акции можно анонимно, бесплатно и быстро сдать тест на ВИЧ всего за 10-15 минут и посмотреть концерт с молодыми бурятскими артистами (возрастное ограничение 16+).

Также на акции будут разыграны призы за правильные ответы на вопросы по профилактике ВИЧ-инфекции, инфекций, передающихся половым путём, и наркомании.

Анализ могут сдать все желающие в возрасте старше 18 лет.

Мероприятия приурочено к Международному дню памяти людей, умерших от СПИД, которые проводится ежегодно в третье воскресенье мая.

По данным минздрава Бурятии, эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в республике остается напряжённой. В Бурятии, начиная с 1990 года зарегистрировано 10795 человек с ВИЧ-инфекцией. Показатель распространённости составил 1098,6 на 100 тысяч населения.

Умерло в Бурятии за все годы 3335 человек, из них на стадии СПИД – 1085. За четыре месяца 2023 года зарегистрировано 147 новых случаев ВИЧ-инфицирования (данные на 1 мая 2023 года).

Преобладающим путём передачи ВИЧ-инфекции остается половой, он составил 95,2% от вновь выявленных случаев. Процент инфицированных при употреблении наркотиков составил 3,4%.

В России на 1 января 2023 года зарегистрировано 1 625 720 ВИЧ-инфицированных.
ВИЧ

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