Для посетителей подготовят специальную программу
Национальный парк «Тункинский» в Бурятии примет участие в акции «Ночь музеев». Праздничная программа пройдёт вечером 19 мая в административно-музейном комплексе в селе Кырен.
Посетителям покажут экспозиции музея «Человек и Природа», они узнают о быте тункинских казаков. Также состоятся мастер-классы по вертикальному письму, росписи на футболках и актёрскому мастерству. С гостями проведут беседу о раздельном сборе отходов и викторину о природе. Также перед зрителями выступят фольклорный ансамбль «Алтан Булаг», школьная группа «Little Bang» и «Люди с лестницы».
Возрастное ограничение: 6+.
Нацпарк Бурятии присоединится к «Ночи музеев»
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