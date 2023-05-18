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Последние звонки в Иркутске будут идти три дня

Последние звонки в Иркутске будут идти три дня
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В этом году 11-й класс окончат 3793 выпускника

Последние звонки пройдут в Иркутске 20, 22 и 23 мая. В этом году 11-й класс окончат 3793 школьника, сообщает администрация города.

Основной период сдачи ЕГЭ у выпускников пройдёт с 26 мая по 1 июля. Всего на итоговую аттестацию зарегистрировались 4663 человека: 11-классники, учащиеся колледжей, выпускники прошлых лет, а также те, кто освоил программы в форме самообучения.

Ученики выбирали предметы, необходимые для поступления в вузы. Среди выбранных предметов лидируют профильная математика, обществознание и информатика. В иркутских школах организуют 14 пунктов проведения ЕГЭ. 30 общественных наблюдателей будут контролировать соблюдение порядка и всех основных правил.

Торжественные линейки для выпускников девятых классов школ Иркутска запланированы с 20 по 23 мая. Всего их в Иркутске в этом году 7616 человек. Сдача экзаменов начинается с 24 мая.

В дни последних звонков запрещена розничная продажа алкоголя, согласно постановлению правительства Иркутской области. Ограничения будут действовать с 8:00 до 23:00.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ последние звонки прозвенят 23 мая. Со школой в этом году попрощаются 2643 одиннадцатиклассников. Девятый класс окончат 5932 ученика. 23 мая в Бурятии также будет запрещена розничная продажа алкоголя.

последний звонок

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