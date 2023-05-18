Дети Бурятии встретились на футбольном фестивале

Общество, Фото: ДФЛ РБ

В межрегиональный этап прошли две команды республики



С 15 по 16 мая в Бурятии прошёл региональный этап 17-го международного футбольного фестиваля «Локобол – 2023 РЖД». В турнире сыграли команды мальчиков и девочек 2011 и 2013 годов рождения.



В турнире приняли участие более 60 команд. Соревнования провели на трёх стадионах Улан-Удэ: центральном, «Локомотив» и в парке им. Орешкова.



Как сообщает детская футбольная лига РБ, призёрами «Локобола – 2023» стали:



Мальчики 2011 года рождения

Первое место – «Спарта»

Второе место – спортшкола №6 - «Лара»

Третье место – спортшкола №5



Мальчики 2013 года рождения

Первое место – спортшкола №5

Второе место –«Спарта»

Третье место – спортшкола №6 - «Лара»



Девочки 2011 года рождения

Первое место – «Гвардия»

Второе место – СШОР

Третье место – спортшкола №6 - «РЖД»



Девочки 2013 года рождения

Первое место – «Гвардия»

Второе место – СШОР

Третье место – спортшкола Селенгинского района



Команды 2011 года рождения «Спарта» и «Гвардия» получили право участвовать в межрегиональном финале.



