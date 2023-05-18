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Дети Бурятии встретились на футбольном фестивале

Дети Бурятии встретились на футбольном фестивале
Общество,  Фото:ДФЛ РБ
В межрегиональный этап прошли две команды республики

С 15 по 16 мая в Бурятии прошёл региональный этап 17-го международного футбольного фестиваля «Локобол – 2023 РЖД». В турнире сыграли команды мальчиков и девочек 2011 и 2013 годов рождения.

В турнире приняли участие более 60 команд. Соревнования провели на трёх стадионах Улан-Удэ: центральном, «Локомотив» и в парке им. Орешкова.

Как сообщает детская футбольная лига РБ, призёрами «Локобола – 2023» стали:

Мальчики 2011 года рождения
Первое место – «Спарта»
Второе место – спортшкола №6 - «Лара»
Третье место – спортшкола №5

Мальчики 2013 года рождения
Первое место – спортшкола №5
Второе место –«Спарта»
Третье место – спортшкола №6 - «Лара»

Девочки 2011 года рождения
Первое место – «Гвардия»
Второе место – СШОР
Третье место – спортшкола №6 - «РЖД»

Девочки 2013 года рождения
Первое место – «Гвардия»
Второе место – СШОР
Третье место – спортшкола Селенгинского района

Команды 2011 года рождения «Спарта» и «Гвардия» получили право участвовать в межрегиональном финале.

Бурятия фестиваль футбол дети

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