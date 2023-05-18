Детсады Улан-Удэ сыграли в «Зарничку»

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Победителями стали воспитанники «Колобка»



17 мая В Улан-Удэ состоялась районная военно-спортивная игра «Зарничка-2023» среди муниципальных дошкольных образовательных учреждений Советского района. Мероприятие прошло на базе детского сада №58 «Золушка».



Традиционно игра объединила воспитанников 6-7 лет, которые прошли девять этапов. Во всех испытаниях судейство осуществляли представители центра допризывной подготовки и патриотического воспитания. На каждом этапе они выявили лучшие команды и наградили победителей дипломами в номинациях.



По итогам всех этапов определили следующие команды, которые набрали большее количество баллов и стали победителями:

I место – детский сад №3 «Колобок»

II место - детский сад №58 «Золушка»

III место - детский сад №52 «Ая-Ганга»



Эти три команды представят район на городской военно-спортивной игре «Зарничка-2023».



- Данное образовательное событие направлено на формирование чувства патриотизма, интереса к военной службе, пропаганды здорового образа жизни и выработке навыков действий в экстремальной ситуации, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.



