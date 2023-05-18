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Детсады Улан-Удэ сыграли в «Зарничку»

Детсады Улан-Удэ сыграли в «Зарничку»
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ
Победителями стали воспитанники «Колобка»

17 мая В Улан-Удэ состоялась районная военно-спортивная игра «Зарничка-2023» среди муниципальных дошкольных образовательных учреждений Советского района. Мероприятие прошло на базе детского сада №58 «Золушка».

Традиционно игра объединила воспитанников 6-7 лет, которые прошли девять этапов. Во всех испытаниях судейство осуществляли представители центра допризывной подготовки и патриотического воспитания. На каждом этапе они выявили лучшие команды и наградили победителей дипломами в номинациях.

По итогам всех этапов определили следующие команды, которые набрали большее количество баллов и стали победителями:
I место – детский сад №3 «Колобок»
II место - детский сад №58 «Золушка»
III место - детский сад №52 «Ая-Ганга»

Эти три команды представят район на городской военно-спортивной игре «Зарничка-2023».

- Данное образовательное событие направлено на формирование чувства патриотизма, интереса к военной службе, пропаганды здорового образа жизни и выработке навыков действий в экстремальной ситуации, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

Бурятия Улан-Удэ Советский район детские сады военно-спортивная игра зарница

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