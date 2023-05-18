Он состоится в середине следующей недели
24 мая в Бурятии пройдёт фестиваль ГТО среди вузов и ссузов республики. Мероприятие состоится в спорткомплексе Бурятского госуниверситета.
К соревнованиям допускаются студенты, не имеющие знака отличия в V-VI возрастной ступени. В состав команд войдут 5 юношей и 5 девушек. Зачёт пройдёт по результатам 4 юношей и 4 девушек.
На фестивале юноши посоревнуются в беге на 60 м и 3000 м, подтягивании из виса на высокой перекладине, наклонах вперёд стоя на гимнастический скамье, прыжках в длину с места толчком двумя ногами, поднимании туловища из положения лёжа на спине. Девушки примут участие в беге на 60 м и 2000 м, сгибании и разгибании рук в упоре лёжа, наклонах вперёд стоя на гимнастический скамье, прыжках в длину с места толчком двумя ногами, поднимании туловища из положения лёжа на спине. Об этом сообщает региональное отделение ассоциации студенческих спортивных клубов России по Бурятии.
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии развернётся студенческий фестиваль ГТО
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