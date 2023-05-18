В Бурятии определили места для сбора валежника и дикоросов

Жители республики могут бывать там даже во время особого противопожарного режима



С 1 мая по всей Бурятии объявили особый противопожарный режим. Во время него вход и въезд в леса запрещён. Однако в республике утвердили перечень мест, где любой желающий может беспрепятственно собирать черемшу, лекарственные растения, валежник и берёзовый сок.



Их список опубликовали в официальной группе республиканского агентства лесного хозяйства во «ВКонтакте». В РАЛХ издали соответствующий приказ № 389. Ознакомиться с ним можно, перейдя по ссылке https://vk.com/wall-171165337_4122.



- Если есть вопросы, как проехать туда и как себя вести в лесу, можно обратиться в местное лесничество. Важно помнить о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности – не бросать (на землю) окурки и спички и не оставлять промасленные материалы и стекло, – отметил замруководителя РАЛХ Андрей Самойлов.

