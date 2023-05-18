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В Бурятии определили места для сбора валежника и дикоросов

В Бурятии определили места для сбора валежника и дикоросов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жители республики могут бывать там даже во время особого противопожарного режима

С 1 мая по всей Бурятии объявили особый противопожарный режим. Во время него вход и въезд в леса запрещён. Однако в республике утвердили перечень мест, где любой желающий может беспрепятственно собирать черемшу, лекарственные растения, валежник и берёзовый сок.

Их список опубликовали в официальной группе республиканского агентства лесного хозяйства во «ВКонтакте». В РАЛХ издали соответствующий приказ № 389. Ознакомиться с ним можно, перейдя по ссылке https://vk.com/wall-171165337_4122.

- Если есть вопросы, как проехать туда и как себя вести в лесу, можно обратиться  в местное лесничество. Важно помнить о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности – не бросать (на землю) окурки и спички и не оставлять промасленные материалы и стекло, – отметил замруководителя РАЛХ Андрей Самойлов.
Лес противопожарный режим валежник дикоросы РАЛХ

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