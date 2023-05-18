В Иркутск прибыла делегация Совета Федерации

Её представители сегодня обсудили проект берегоукрепления и благоустройства набережной Ангары



Делегация Совета Федерации федерального собрания РФ во главе с председателем комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андреем Шевченко начала сегодня работу в Иркутске. Напомним, в сентябре 2022 года в рамках проведения Дней Иркутской области в Совете Федерации губернатор Игорь Кобзев представил подробный доклад о положении дел в регионе и обозначил ряд основных проектов, которые были поддержаны Советом.



Первый объект, который посетила делегация, - участок городской набережной от старого Ангарского моста до мемориала «Вечный огонь славы» - так называемая Цесовская набережная. Она позволит сделать непрерывным пешеходное движение вдоль берега Ангары от нового Академического моста до устья реки Ушаковки. Протяжённость участка составит примерно 5 км.



- Проект единой набережной в Иркутске, протяжённостью 11 км от плотины ГЭС до Ушаковки, был представлен нами на разных площадках, в том числе и в Совете Федерации. Это один из проектов, которые были приняты постановлением Совета и запланированы к реализации на территории Иркутской области. Будет рассмотрен вопрос о включении наших объектов в госпрограммы на 2024 год. Начало строек запланировано на 2025-2026 годы, - подчеркнул Игорь Кобзев.



По информации министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, проект берегоукрепления в районе Цесовской набережной включает участок более одного километра. Проектно-сметная документация разработана и сейчас проходит необходимые экспертизы. Протяжённость сооружения составит 1038 метров. Планируемые сроки проведения берегоукрепления – 2025-2027 годы. Как доложил мэр Иркутска Руслан Болотов, проект благоустройства Цесовской набережной находится в стадии разработки.



- Цель проекта – создать единую цельную прогулочную зону – красивую, современную, с необходимой инфраструктурой. В прошлом году мы привели в порядок Нижнюю набережную. Её называют «Парадной набережной Иркутска». Теперь там освещение с уникальным дизайном, качели. Для приверженцев активных видов спорта сделали отдельную дорожку. Высадили более 80 серебристых тополей. Создана ещё одна современная точка притяжения для горожан, - сказал Руслан Болотов.



В целом проект единой набережной охватывает около 11 километров от плотины ГЭС до устья реки Ушаковки. Условно она разделена на шесть частей: от плотины до бульвара Постышева; от бульвара до развязки Академического моста; бульвар Гагарина; Цесовская набережная; бульвар Ветеранов в районе «Вечного огня Славы» и часть Нижней набережной до Московских ворот; Нижняя набережная от Московских ворот до устья реки Ушаковки. Реализация проекта подразумевает финансирование из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.



Проект берегоукрепления и благоустройства иркутской набережной подробно рассмотрят сегодня во время совещания по вопросу реализации постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Иркутской области». Выездное заседание Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера состоится в правительстве региона. В повестке также – вопросы строительства объектов здравоохранения, Иркутского межвузовского кампуса, селезащитных сооружений на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

