18 мая

17 мая

Популярное

В Бурятии высадили 28 тысяч сеянцев сосны

В Бурятии высадили 28 тысяч сеянцев сосны
Общество,  Фото:РАЛХ
Экоакция прошла в Бичурском районе

В местности Сарамы Бичурского района Бурятии прошла акция «Сад памяти». Сотрудники Бичурского лесхоза и лесничества высадили сеянцы сосны на территории, погибшей от лесного пожара.

- Здесь в 2016 году прошёл очень сложный верховой пожар, который уничтожал всё на своём пути. Поэтому наша задача – восстановить погибший лес. Мы уже несколько раз проводили посадки в этой местности, но площади для посадки ещё есть - рассказал главный лесничий Бичурского лесничества Сергей Мотовилов.

Лесники за один день высадили более 28 тысяч сеянцев сосны.

- Каждый сеянец выращен с любовью и заботой на нашем питомнике. Поэтому мы уверены, что приживаемость будет отличная, а через несколько лет мы будем любоваться на красивые и пушистые сосны, - поделился руководитель Бичурского лесхоза Анатолий Петров.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно акция «Сад памяти» прошла в Заиграевском районе, там было высажено за один день 60 тысяч саженцев. Также акция прошла в Еравнинском районе, там было высажена лиственница и берёза.

Ель, берёзу и черёмуху посадили в  Мухоршибирском районе Бурятии в память о воинах-победителях Великой Отечественной войны.



посадка леса

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Выпускной в Бурятии обойдётся почти в 25 тысяч рублей
Выпускной в Бурятии обойдётся почти в 25 тысяч рублей
Общество, 18.05.2023
В эту сумму входят расходы на выпускной бал и одежду
Большинство улан-удэнских студентов выступили против послевузовского распределения
Большинство улан-удэнских студентов выступили против послевузовского распределения
Общество, 18.05.2023
Учащиеся высших учебных заведений считают, что это нарушает их свободу
Волонтёры помогают жителям Бурятии голосовать за благоустройство
Волонтёры помогают жителям Бурятии голосовать за благоустройство
Общество, 18.05.2023
В этом году добровольцев небывалое количество 
В Бурятии высадили 28 тысяч сеянцев сосны
В Бурятии высадили 28 тысяч сеянцев сосны
Общество, 18.05.2023
Экоакция прошла в Бичурском районе

В Бурятии уничтожат 39 бесхозных сетей
В Бурятии уничтожат 39 бесхозных сетей
Общество, 18.05.2023
Запрещённые орудия лова были изъяты в ходе рейдов
В Бурятию 18 мая вернулась зима
В Бурятию 18 мая вернулась зима
Общество, 18.05.2023
Природный парк «Шумак» завалило снегом
В Улан-Удэ ремонтируют дорогу на улице Борсоева
В Улан-Удэ ремонтируют дорогу на улице Борсоева
Общество, 18.05.2023
Основные работы обещали не проводить в час пик
В Чите ребёнок переезжал дорогу, сидя на скейтборде
В Чите ребёнок переезжал дорогу, сидя на скейтборде
Общество, 18.05.2023
Автомобилисты просят родителей поговорить с детьми
Улан-удэнцы жалуются на дикий холод в квартирах
Улан-удэнцы жалуются на дикий холод в квартирах
Общество, 18.05.2023
По их мнению, отопительный сезон в городе завершился слишком рано
В Бурятии идёт ремонт на Гортоповском мосту
В Бурятии идёт ремонт на Гортоповском мосту
Общество, 18.05.2023
Проезжая часть полностью перекрыта для движения
Зелёные кони «прискачут» в центр Улан-Удэ летом
Зелёные кони «прискачут» в центр Улан-Удэ летом
Общество, 18.05.2023
К установке приступят после Дня города
Коммунальная инфраструктура в Бурятии приходит в упадок
Коммунальная инфраструктура в Бурятии приходит в упадок
Общество, 18.05.2023
Половина водопроводных и канализационный сетей в республике нуждаются в замене

В Бурятии более сотни собак лишили шансов на потомство
В Бурятии более сотни собак лишили шансов на потомство
Общество, 18.05.2023
Им сделали бесплатную стерилизацию

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^