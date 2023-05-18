В Бурятии высадили 28 тысяч сеянцев сосны

В местности Сарамы Бичурского района Бурятии прошла акция «Сад памяти». Сотрудники Бичурского лесхоза и лесничества высадили сеянцы сосны на территории, погибшей от лесного пожара.
- Здесь в 2016 году прошёл очень сложный верховой пожар, который уничтожал всё на своём пути. Поэтому наша задача – восстановить погибший лес. Мы уже несколько раз проводили посадки в этой местности, но площади для посадки ещё есть - рассказал главный лесничий Бичурского лесничества Сергей Мотовилов.
Лесники за один день высадили более 28 тысяч сеянцев сосны.
- Каждый сеянец выращен с любовью и заботой на нашем питомнике. Поэтому мы уверены, что приживаемость будет отличная, а через несколько лет мы будем любоваться на красивые и пушистые сосны, - поделился руководитель Бичурского лесхоза Анатолий Петров.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно акция «Сад памяти» прошла в Заиграевском районе, там было высажено за один день 60 тысяч саженцев. Также акция прошла в Еравнинском районе, там было высажена лиственница и берёза.
Ель, берёзу и черёмуху посадили в Мухоршибирском районе Бурятии в память о воинах-победителях Великой Отечественной войны.