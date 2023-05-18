В Забайкалье заработал автомобильный пункт пропуска Олочи

Общество, Фото: пресс-служба министерства планирования и развития Забайкалья

Он был закрыт с ноября 2020 года



В Забайкальском крае двухсторонний автомобильный пункт пропуска (ДАПП) Олочи на границе с Китаем с 15 мая возобновил работу. Годовой грузооборот пункта пропуска составляет более 12 тысяч тонн в год.



- Сейчас выполнены мероприятия по обустройству объезда на данном участке автомобильной дороги, подъезд к российской части автомобильного пункта пропуска Олочи обеспечен. Пропускная способность пункта пропуска – 20 грузовых автомобилей в обе стороны, - отметил вице-премьер правительства Забайкалья Владимир Петраков.



Как сообщили в министерстве планирования и развития Забайкалья, пункт пропуска Олочи, расположенный в Забайкалье, не работал с ноября 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

