Учащиеся высших учебных заведений считают, что это нарушает их свободу
Недавно в России заговорили про возрождение системы распределения после окончания вуза, когда выпускник должен определённое время отработать по своей специальности там, куда его отправят. Соответствующий законопроект внесли в конце апреля в Госдуму. Речь идёт о студентах-бюджетниках.
Предполагается, что в случае отказа им придётся возместить расходы государства на своё обучение. Распределением же будет заниматься специальная комиссия, созданная руководством учебных заведений.
Представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob устроили опрос и выяснили, что отцам и матерям улан-удэнских старшеклассников идея возврата к этой советской модели с гарантированным трудоустройством кажется более привлекательной, чем будущим и действующим студентам. Инициативу одобрили 66% опрошенных родителей.
В целом «за» оказалось более половины – 53% – жителей бурятской столицы. Каждый четвёртый выступил против, ещё 21% затруднились дать ответ.
Чаще остальных за возврат к послевузовскому распределению высказываются улан-удэнцы старше 45 лет (72%) и наши земляки с высшим образованием (64%).
- Среди учащихся университетов и институтов возвращение к этой системе распределения поддерживают лишь трое из десяти, а 43% считают, что она нарушает свободу выбора и высказываются против её введения, – рассказали в «SuperJob».
Большинство улан-удэнских студентов выступили против послевузовского распределения
Общество, Фото:
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