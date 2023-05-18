Проезжая часть полностью перекрыта для движения
На Гортоповском мосту (протяжённостью 202 метра) в Заиграевском районе Бурятии приступают к бетонированию консолей. Для этого мостовики начали установку опалубки. Бетонировать будут консоли крайних балок, где предусматриваются закладные детали под барьерное и перильное ограждение.
В прошлом году стартовал ремонт участка с 0 по 2 км автодороги Гортоповский мост – Верхние Тальцы – Хоринск.
- На первом этапе были заасфальтированы дорога и подходы к мосту. На втором этапе планируется отремонтировать сам мост. Кроме того, что габариты обновлённого моста будут доведены до нормативов, на объекте устроят пешеходные зоны. Безопасность движения будет обеспечена установкой нового металлического барьерного ограждения и композитного перильного ограждения. Вводить в эксплуатацию объект планируем в этом году, - рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.
Гортоповский мост играет важную роль в работе транспортной сети района. Через мост лежит короткий путь к районному центру и социальным учреждениям, проходят транспортные маршруты жителей близлежащих сел.
В настоящее время проезжая часть полностью перекрыта для движения.
Работы на мосту идут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
В Бурятии идёт ремонт на Гортоповском мосту
Общество, Фото:
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