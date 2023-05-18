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Улан-удэнцы жалуются на дикий холод в квартирах

Улан-удэнцы жалуются на дикий холод в квартирах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
По их мнению, отопительный сезон в городе завершился слишком рано

На прошлой неделе отопительный сезон в столице Бурятии подошёл к концу. Батареи остыли, когда среднесуточная температура воздуха за окном пять дней подряд превышала 8 градусов. 

Вместе с теплом из квартир исчезла и горячая вода. Её уже вернули во все дома – за исключением части жилых зданий в Железнодорожном и Советском районах. Там ГВС будет отсутствовать с 10 мая по 1 сентября и с 10 мая по 20 июля соответственно. Причина – масштабная реконструкция тепломагистрали № 3.

Тем временем оставшиеся без отопления люди замерзают в своих квартирах. К тому же скоро в столице республики ожидается похолодание. Накануне улан-удэнцы призвали пересмотреть сроки отключения отопления в официальной группы городской администрации во «ВКонтакте».

- Май всегда непредсказуемый. Дома очень холодно. Ещё и одновременно отключают и отопление и воду, – заявили они.

На это в мэрии пояснили, что отключение произошло, когда за окном воцарилась плюсовая температура.

- Летом ресурсоснабжающие организации готовят отопительную систему к зиме. Идёт замена части старых металлических труб на современные полимерные, проводятся гидроиспытания, обновляется оборудование на ТЭЦ. Если не проводить эту работу, зимой трубы может разорвать, а на ТЭЦ случатся аварии. В результате в домах во всём городе не будет тепла и горячей воды, – отметили в администрации.

В соседнем Иркутске отопительный сезон продлили до 22 мая. Горожане поинтересовались, почему улан-удэнские власти не сделали то же самое. Как выяснилось, каждый регион принимает такие решения самостоятельно. 
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