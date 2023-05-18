По их мнению, отопительный сезон в городе завершился слишком рано
На прошлой неделе отопительный сезон в столице Бурятии подошёл к концу. Батареи остыли, когда среднесуточная температура воздуха за окном пять дней подряд превышала 8 градусов.
Вместе с теплом из квартир исчезла и горячая вода. Её уже вернули во все дома – за исключением части жилых зданий в Железнодорожном и Советском районах. Там ГВС будет отсутствовать с 10 мая по 1 сентября и с 10 мая по 20 июля соответственно. Причина – масштабная реконструкция тепломагистрали № 3.
Тем временем оставшиеся без отопления люди замерзают в своих квартирах. К тому же скоро в столице республики ожидается похолодание. Накануне улан-удэнцы призвали пересмотреть сроки отключения отопления в официальной группы городской администрации во «ВКонтакте».
- Май всегда непредсказуемый. Дома очень холодно. Ещё и одновременно отключают и отопление и воду, – заявили они.
На это в мэрии пояснили, что отключение произошло, когда за окном воцарилась плюсовая температура.
- Летом ресурсоснабжающие организации готовят отопительную систему к зиме. Идёт замена части старых металлических труб на современные полимерные, проводятся гидроиспытания, обновляется оборудование на ТЭЦ. Если не проводить эту работу, зимой трубы может разорвать, а на ТЭЦ случатся аварии. В результате в домах во всём городе не будет тепла и горячей воды, – отметили в администрации.
В соседнем Иркутске отопительный сезон продлили до 22 мая. Горожане поинтересовались, почему улан-удэнские власти не сделали то же самое. Как выяснилось, каждый регион принимает такие решения самостоятельно.
Улан-удэнцы жалуются на дикий холод в квартирах
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Автомобилисты просят родителей поговорить с детьми
По их мнению, отопительный сезон в городе завершился слишком рано
Проезжая часть полностью перекрыта для движения
К установке приступят после Дня города
Половина водопроводных и канализационный сетей в республике нуждаются в замене
Им сделали бесплатную стерилизацию
О правилах рассказали в Росгвардии
Женщина родила через 30 минут после этого
По всей квартире вздулся ламинат
Медик обратилась в прокуратуру
Вопросы возникли к школе, строящейся в селе Поселье
Они пригрозили дойти до главы республики и Буддийской традиционной Сангхи
Некоторые из них отдохнут там бесплатно
Её прогнозируют в столице и шести районах республики
Владельцу партии фруктов выдано предостережение