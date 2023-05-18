Студенты Бурятии победили в межрегиональном кибертурнире

«Воинами Гэсэра» стали киберспортсмены ВСГУТУ



В Улан-Удэ состоялся первый межрегиональный кибертурнир «Воины Гэсэра», приуроченный ко Дню Великой Победы и столетию образования Республики Бурятия. Соревнования прошли на кубок «Боевого Братства» Бурятии и на кубок главы муниципального округа МО «Георгиевский» города Санкт-Петербург.



Команды из трёх регионов России: Калмыкии, Бурятии и города Санкт-Петербург – сошлись в танковых онлайн-боях. Победителями соревнований стала команда студентов факультета компьютерных наук и технологий Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления «Jaws».



- Кстати, ребята активно занимаются спортом, в частности баскетболом, - сообщает пресс-служба ВСГУТУ.



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