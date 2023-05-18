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В Закаменске сыграют в «Три игры мужей»

В Закаменске сыграют в «Три игры мужей»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В республике проведут спортивные состязания «Эрын гурбан наадан»

19 мая в Закаменском районе Бурятии состоится республиканский турнир «Эрын гурбан наадан», посвящённый открытию летнего сезона и столетию образования республики. Торжественное открытие соревнований пройдёт 10:00 часов в городе Закаменск, в ФСК «Тамир».

В программе соревнований:
1. Вольная борьба (ФСК «Тамир»). Начало соревнований в 10:00. Участие примут юноши 2006 г.р. и младше в весовых категориях: 29 кг, 32 кг, 35 кг, 38 кг, 42 кг, 46 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, свыше 65 кг; девушки 2009 г.р. и младше в весовых категориях: 50 кг и 60 кг. Также в «Бухэ барилдаан» посоревнуются взрослые в весовых категориях: до 63 кг, 75 кг, свыше 75 кг.
2. Конные скачки (местность Мойсото в Закаменском районе). Начало соревнований в 11:00. Состоятся заезды лошадей рысистых пород с 4-х лет и старше на 2,4 км, старшего возраста полукровных пород на 6 км, до 3-х лет бурятской породы на 8 км, бурятской породы на 10 км.
3. Стрельба из лука (СК «Металлург»). Начало соревнований в 11:00.
4. Сеанс одновременной игры в шахматы с международным гроссмейстером Инной Ивахиновой, чемпионкой Европы Номиной Дармаевой (центр дополнительного образования). Начало соревнований: 10:00.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия спорт Закаменск вольная борьба стрельба из лука скачки

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