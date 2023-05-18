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В Чите выбрали место для памятника «Защитникам Отечества»

В Чите выбрали место для памятника «Защитникам Отечества»
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Скульптура будет готова в конце июля

В Забайкальском крае продолжается создание памятника защитникам Отечества – забайкальцам, участникам Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции. Скульптор, автор работ, посвящённых отечественной истории, Денис Стритович 17 мая рассказал губернатору региона Александру Осипову о ходе работы и предложил два места для установки скульптуры: мемориал и площадку на пересечении улиц Ленина и 9 Января. Глава региона одобрил второй вариант.

- По работе мы идём с опережением графика. Постамент бетонный полностью отлит, сама скульптура вылеплена. У скульптуры есть реальный прототип, это наш участник СВО, читинец. По униформе также почти всё готово – остались какие-то небольшие элементы на бронежилете, липучки, швы, крепления. Соответствие точно есть. Если будут замечания, мы их оперативно устраним, - доложил Денис Стритович.

Он пояснил, что скульптура будет полностью готова ориентировочно в конце июля. На выбранной площадке – пересечении улиц Ленина и 9 Января необходимо будет провести благоустройство.

Напомним, российский скульптор-монументалист Денис Стритович является автором мемориального комплекса «Чита – Город трудовой доблести». Об этом сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.

Чита памятник

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