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В Иркутской области и Забайкалье введут ограничения розничной продажи алкоголя

В Иркутской области и Забайкалье введут ограничения розничной продажи алкоголя
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Запрет будет действовать на время проведения «Последних звонков»

В Иркутской области будет ограничена продажа алкогольной продукции. Запрет будет действовать с 8:00 до 23:00 часов в даты проведения «Последних звонков», определяемые органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области. Ограничения не распространяются на объекты общественного питания.

В службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области проинформировали, что продажа алкогольной продукции (включая пиво и пивные напитки) в дни запретов является административным правонарушением и влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тыс. рублей, на юридических лиц – от 100 до 300 тыс. рублей.

«Последние звонки» в областном центре пройдут 20, 22 и 23 мая. Об этом сообщили в департаменте образования администрации города. С информацией о днях проведения «Последних звонков» на территории других муниципальных образований Иркутской области можно ознакомиться в материале службы на сайте правительства региона.

Кроме этого, в Забайкалье краевая служба по тарифам и ценообразованию сообщила, что во время проведения «Последних звонков» в регионе также будет действовать запрет розничной продажи алкогольной продукции.

- По запросу службы главами городских округов и муниципальных районов края были направлены распоряжения с информацией о днях проведения праздничных мероприятий. В свою очередь, специалисты РСТ подготовили таблицу с перечнем населённых пунктов и датами проведения мероприятий на территории Забайкалья в 2023 году, - уточнила заведующий отделом надзора за соблюдением обязательных требований оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции РСТ Ирина Кузьмина.

С указанным перечнем можно ознакомиться на официальном портале Забайкальского края. Даты проведения могут быть изменены органами местного самоуправления.

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