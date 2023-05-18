Это касается гаражей, построенных до 2005 года
Порядок оформления гаражей, построенных до 31 декабря 2004 года, и земельных участков под ними упростили в Иркутской области.
Соответствующий проект закона «О перечне документов, подтверждающих соответствие земельного участка, на котором расположен гараж, условиям предоставления его гражданину в собственность бесплатно, на территории Иркутской области» рассмотрели вчера, 17 мая, на 68-й сессии законодательного собрания региона. Документ принят во втором и окончательном чтении.
Согласно документу, граждане смогут бесплатно оформить в собственность гараж, являющийся объектом капитального строительства, и земельный участок, на котором он расположен, до 1 сентября 2026 года.
Также закон определяет перечень документов, которые граждане могут представить для подтверждения соответствия земельного участка. Основным документом, подтверждающим членство гражданина в гаражном кооперативе, является членская книжка либо соответствующая справка гаражного кооператива. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В Иркутской области упростили порядок оформления гаражей
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