В Бурятии открылся летний легкоатлетический сезон

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

В Иволгинском районе состоялся пробег в честь Героя Советского Союза



Более 220 жителей Бурятии: спортсмены, любители, ветераны спорта – вышли на старт республиканского легкоатлетического пробега, посвящённого памяти Героя СССР Владимира Борсоева в минувшее воскресенье.



Праздник спорта под открытым небом состоялся в Иволгинском районе. Ни мокрый снег, ни ветер в этот день не помешали участникам преодолеть дистанции в 2 км, 5 км и 20 км.



В самом массовом забеге первым дистанцию в 5 км преодолел Виктор Балагуров, среди женщин лучший результат показала Наталья Егорова. По итогам старта на 20 км лидерами стали Сергей Ефимов и Наталья Камизолова.



- История пробега началась 60 лет назад, и его маршрут традиционно начинался с площади Советов Улан-Удэ проходил до посёлка Солдатский и обратно, с финишем на площади Советов, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

