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В Улан-Удэ разыграли «Кубок Байкала» по тхэквондо

В Улан-Удэ разыграли «Кубок Байкала» по тхэквондо
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Награда досталась спортсменам Бурятии

Всероссийские соревнования по тхэквондо ИТФ «Кубок Байкала» собрали в универсальном зале физкультурно-спортивного комплекса Улан-Удэ около 600 участников с самых разных уголков России, Узбекистана и Монголии.

Два насыщенных соревновательных дня позволили определить сильнейших в дисциплинах: «формальный комплекс», «формальный комплекс-группа», «весовая категория», «спарринг-группа» среди мужчин/женщин, юниоров/юниорок и юношей/девушек.

- «Кубок Байкала» – крупное событие в тхэквондо ИТФ, известное далеко за пределами нашей страны и с возможностью конкурировать не только с российскими, но и иностранными спортсменами, - отметили в министерстве спорта и молодёжной политики РБ.

Заветная награда «Кубок Байкала» досталась спортсменам Бурятии. Следом за лидером расположились команды Новосибирской области и Алтайского края.
тхэквон-до спорт Бурятия кубок

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