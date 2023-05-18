В Улан-Удэ разыграли «Кубок Байкала» по тхэквондо

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Награда досталась спортсменам Бурятии



Всероссийские соревнования по тхэквондо ИТФ «Кубок Байкала» собрали в универсальном зале физкультурно-спортивного комплекса Улан-Удэ около 600 участников с самых разных уголков России, Узбекистана и Монголии.



Два насыщенных соревновательных дня позволили определить сильнейших в дисциплинах: «формальный комплекс», «формальный комплекс-группа», «весовая категория», «спарринг-группа» среди мужчин/женщин, юниоров/юниорок и юношей/девушек.



- «Кубок Байкала» – крупное событие в тхэквондо ИТФ, известное далеко за пределами нашей страны и с возможностью конкурировать не только с российскими, но и иностранными спортсменами, - отметили в министерстве спорта и молодёжной политики РБ.



Заветная награда «Кубок Байкала» досталась спортсменам Бурятии. Следом за лидером расположились команды Новосибирской области и Алтайского края.

