Награда досталась спортсменам Бурятии
Всероссийские соревнования по тхэквондо ИТФ «Кубок Байкала» собрали в универсальном зале физкультурно-спортивного комплекса Улан-Удэ около 600 участников с самых разных уголков России, Узбекистана и Монголии.
Два насыщенных соревновательных дня позволили определить сильнейших в дисциплинах: «формальный комплекс», «формальный комплекс-группа», «весовая категория», «спарринг-группа» среди мужчин/женщин, юниоров/юниорок и юношей/девушек.
- «Кубок Байкала» – крупное событие в тхэквондо ИТФ, известное далеко за пределами нашей страны и с возможностью конкурировать не только с российскими, но и иностранными спортсменами, - отметили в министерстве спорта и молодёжной политики РБ.
Заветная награда «Кубок Байкала» досталась спортсменам Бурятии. Следом за лидером расположились команды Новосибирской области и Алтайского края.
В Улан-Удэ разыграли «Кубок Байкала» по тхэквондо
Общество, Фото:
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