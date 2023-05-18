Медик обратилась в прокуратуру
В Улан-Удэ медсестра получила предусмотренную законом выплату только после вмешательства прокуратуры.
- С 2019 года женщина работала медсестрой в учреждении здравоохранения. В нарушение Трудового кодекса РФ в декабре 2022 года ей не произведена единовременная выплата, предусмотренная постановлением правительства РФ о финансовом обеспечении оплаты труда и начислений на выплаты отдельных категорий медицинских работников, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Женщина пожаловалась в прокуратуру Октябрьского района.
Прокурор района внёс представление главному врачу учреждения. После этого медсестре выплатили положенные 26 тысяч рублей.
В Улан-Удэ медсестра не получила вовремя положенную выплату
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