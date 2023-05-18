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В Улан-Удэ медсестра не получила вовремя положенную выплату

В Улан-Удэ медсестра не получила вовремя положенную выплату
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Медик обратилась в прокуратуру

В Улан-Удэ медсестра получила предусмотренную законом выплату только после вмешательства прокуратуры.

- С 2019 года женщина работала медсестрой в учреждении здравоохранения. В нарушение Трудового кодекса РФ в декабре 2022 года ей не произведена единовременная выплата, предусмотренная постановлением правительства РФ о финансовом обеспечении оплаты труда и начислений на выплаты отдельных категорий медицинских работников, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Женщина пожаловалась в прокуратуру Октябрьского района.

Прокурор района внёс представление главному врачу учреждения. После этого медсестре выплатили положенные 26 тысяч рублей.  
прокуратура выплаты

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