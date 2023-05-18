Им сделали бесплатную стерилизацию
В Бурятии бесплатно стерилизовали уже 119 собак. Такую акцию запустили в середине марта. Её цель – предотвратить размножение безнадзорных животных, ведь нежеланное потомство, как правило, выбрасывают на улицу.
В очереди на процедуру – ещё 227 четвероногих, рассказали в республиканском управлении ветеринарии. Бесплатную стерилизацию делают только здоровым самкам в возрасте от шести месяцев. Эта акция продлится до конца 2023 года.
В Бурятии более сотни собак лишили шансов на потомство
Общество, Фото:
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