В Бурятии более сотни собак лишили шансов на потомство

Общество, Фото: управление ветеринарии

Им сделали бесплатную стерилизацию



В Бурятии бесплатно стерилизовали уже 119 собак. Такую акцию запустили в середине марта. Её цель – предотвратить размножение безнадзорных животных, ведь нежеланное потомство, как правило, выбрасывают на улицу.



В очереди на процедуру – ещё 227 четвероногих, рассказали в республиканском управлении ветеринарии. Бесплатную стерилизацию делают только здоровым самкам в возрасте от шести месяцев. Эта акция продлится до конца 2023 года.

