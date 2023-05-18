Теперь их вывозят в соседнее село
Пару месяцев назад выяснилось, что прибрежном посёлке Усть-Баргузин недалеко от Байкала сливают канализационные отходы. Местные общественники наткнулись на нарушителя, когда тот приехал в лес. Ассенизаторскую машину запечатлели на камеру
Водитель отпираться не стал. Он признался, что сбрасывал содержимое выгребных ям в неположенном месте и делает так с сентября.
В региональном отделении Народного фронта тогда пояснили: этот самый лес находится в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. До озера – примерно четыре километра. «Фронтовики» сообщили, что ассенизаторы регулярно наведываются в чащу, опорожняя свои грузовики.
Там есть старые очистные, которые не функционируют с 2002 года. Действующие же – в районе села Максимиха – не справляются с большим объёмом поступающих стоков. Сброс фекалий в лесном массиве стал своего рода временной мерой. «Излишки жидких отходов незаконно вывозят на прежние сооружения и сливают там», – подчеркнули в Народном фронте. Причём, по словам сотрудников компании, разрешение на это дали в управлении капстроительства Бурятии.
Общественники призвали природоохранную прокуратуру вмешаться в ситуацию. Они также обратились в Минприроды Бурятии за информацией о технических параметрах очистных в Максимихе.
- Выясняем, выдавались ли официальные лицензии на сброс жидких отходов на этой территории. Если нарушения подтвердятся, будем добиваться их устранения, – заверили активисты.
И вот недавно стало известно, что в Усть-Баргузине прекратили нелегальный сброс нечистот. Там даже появился замок.
- Сейчас проектная документация на новый объект проходит госэкоэкспертизу. Факты слива канализационных отходов проверил Росприроднадзор, – пояснили в Народном фронте. – Сброс отходов прекращён. Их вывозятся в соседнюю Максимиху.
В Бурятии приструнили ассенизаторов, сливавших нечистоты рядом с Байкалом
Общество, Фото:
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