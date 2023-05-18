18 мая

17 мая

Популярное

В Иркутске в тайских манго нашли коричневую щитовку

В Иркутске в тайских манго нашли коричневую щитовку
Общество,  Фото:pixabay.com.
Владельцу партии фруктов выдано предостережение

В Иркутске при ввозе подкарантинной продукции из Таиланда госинспекторами управления Россельхознадзора отобраны пробы для исследования карантинного фитосанитарного состояния свежих фруктов.

- При проведении энтомологического исследования на плодах манго общим весом 78 кг выявлен карантинный объект - коричневая щитовка (Сhrysomphalus dictyospermi (Morgan) - щитки с живыми самками. Данный вид включён в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, - сообщили в управлении.

Продукция разрешена к реализации, владельцу подкарантинной продукции выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
Иркутск Россельхознадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ осуждённые освоили профессию повара
В Улан-Удэ осуждённые освоили профессию повара
Общество, 18.05.2023
Восемь осуждённых получили свидетельства о профессии 
На «Легенды народов Прибайкалья» проведут фотоохоту
На «Легенды народов Прибайкалья» проведут фотоохоту
Общество, 18.05.2023
Конкурс состоится в Иркутской области
Индия поможет Монголии с реставрацией дворца
Индия поможет Монголии с реставрацией дворца
Общество, 18.05.2023
Музей Богдо-гэгэна будет реконструирован совместно с индийскими специалистами
В Бурятии сельчан пугают гоняющие по улицам водители
В Бурятии сельчан пугают гоняющие по улицам водители
Общество, 18.05.2023
Местным жителям приходится постоянно уворачиваться от резвых автомобилистов
В Бурятии местами грозы
В Бурятии местами грозы
Общество, 18.05.2023
Ожидается дождь и мокрый снег 
«Ночь музеев» пройдёт в Улан-Удэ и Новоселенгинске
«Ночь музеев» пройдёт в Улан-Удэ и Новоселенгинске
Общество, 17.05.2023
Для посетителей подготовили развлекательно-образовательные программы
В Бурятии определены дни запрета на продажу алкоголя
В Бурятии определены дни запрета на продажу алкоголя
Общество, 17.05.2023
Выпускников республики оставят без спиртного
Улан-удэнцам вместо деревьев-ампутантов пообещали «пышные и зелёные»
Улан-удэнцам вместо деревьев-ампутантов пообещали «пышные и зелёные»
Общество, 17.05.2023
В мэрии заявили, что благодаря омолаживающей подрезке они перестали падать на людей
В Бурятии проведут фестиваль «Поймай свою льдину»
В Бурятии проведут фестиваль «Поймай свою льдину»
Общество, 17.05.2023
Он соберёт на берегу Байкала сапбордистов республики
В Забайкалье труженицу тыла поздравили с 95-летием
В Забайкалье труженицу тыла поздравили с 95-летием
Общество, 17.05.2023
Юбилей отметила ветеран труда Зоя Косых
В Улан-Удэ автомобилисты всё чаще паркуются на автобусных остановках
В Улан-Удэ автомобилисты всё чаще паркуются на автобусных остановках
Общество, 17.05.2023
В столице Бурятии проверили соблюдение правил дорожного движения на остановках
Уланудэнцы выиграли «Школу безопасности»
Уланудэнцы выиграли «Школу безопасности»
Общество, 17.05.2023
На республиканском конкурсе победили городские гимназисты
Среди детских соццентров Бурятии выбрали лучших командиров и снайперов
Среди детских соццентров Бурятии выбрали лучших командиров и снайперов
Общество, 17.05.2023
В республике прошла военно-спортивная игра «Победа»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^