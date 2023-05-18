Владельцу партии фруктов выдано предостережение
В Иркутске при ввозе подкарантинной продукции из Таиланда госинспекторами управления Россельхознадзора отобраны пробы для исследования карантинного фитосанитарного состояния свежих фруктов.
- При проведении энтомологического исследования на плодах манго общим весом 78 кг выявлен карантинный объект - коричневая щитовка (Сhrysomphalus dictyospermi (Morgan) - щитки с живыми самками. Данный вид включён в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, - сообщили в управлении.
Продукция разрешена к реализации, владельцу подкарантинной продукции выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
В Иркутске в тайских манго нашли коричневую щитовку
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Восемь осуждённых получили свидетельства о профессии
Конкурс состоится в Иркутской области
Музей Богдо-гэгэна будет реконструирован совместно с индийскими специалистами
Местным жителям приходится постоянно уворачиваться от резвых автомобилистов
Ожидается дождь и мокрый снег
Также пройдёт турнир по каратэ
Для посетителей подготовили развлекательно-образовательные программы
Выпускников республики оставят без спиртного
В мэрии заявили, что благодаря омолаживающей подрезке они перестали падать на людей
Он соберёт на берегу Байкала сапбордистов республики
Юбилей отметила ветеран труда Зоя Косых
В столице Бурятии проверили соблюдение правил дорожного движения на остановках
На республиканском конкурсе победили городские гимназисты
В республике прошла военно-спортивная игра «Победа»
Победитель турнира получит 450 тысяч рублей