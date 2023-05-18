В Иркутске в тайских манго нашли коричневую щитовку

Владельцу партии фруктов выдано предостережение



В Иркутске при ввозе подкарантинной продукции из Таиланда госинспекторами управления Россельхознадзора отобраны пробы для исследования карантинного фитосанитарного состояния свежих фруктов.



- При проведении энтомологического исследования на плодах манго общим весом 78 кг выявлен карантинный объект - коричневая щитовка (Сhrysomphalus dictyospermi (Morgan) - щитки с живыми самками. Данный вид включён в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, - сообщили в управлении.



Продукция разрешена к реализации, владельцу подкарантинной продукции выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

