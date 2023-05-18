Восемь осуждённых получили свидетельства о профессии
В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ восемь осуждённых успешно прошли курс обучения и получили профессию повара.
Курсы профессионального обучения они прошли в профессиональном училище при исправительном учреждении, по окончании которых по решению аттестационной комиссии им присвоена квалификация и вручены свидетельства.
По результатам обучения преподавателями отмечена хорошая подготовка учащихся и даны положительные оценки всех итоговых экзаменационных работ.
- Сотрудники воспитательного отдела учреждения поздравили осуждённых с успешной сдачей экзаменов, пожелали не останавливаться на достигнутом, напомнив им о возможности получения высшего образования в период отбывания наказания, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Полученные свидетельства государственного образца, а также практические знания и умения помогут найти работу после освобождения.
В Улан-Удэ осуждённые освоили профессию повара
Общество, Фото:
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