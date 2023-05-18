В Улан-Удэ осуждённые освоили профессию повара

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Восемь осуждённых получили свидетельства о профессии



В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ восемь осуждённых успешно прошли курс обучения и получили профессию повара.



Курсы профессионального обучения они прошли в профессиональном училище при исправительном учреждении, по окончании которых по решению аттестационной комиссии им присвоена квалификация и вручены свидетельства.



По результатам обучения преподавателями отмечена хорошая подготовка учащихся и даны положительные оценки всех итоговых экзаменационных работ.



- Сотрудники воспитательного отдела учреждения поздравили осуждённых с успешной сдачей экзаменов, пожелали не останавливаться на достигнутом, напомнив им о возможности получения высшего образования в период отбывания наказания, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



Полученные свидетельства государственного образца, а также практические знания и умения помогут найти работу после освобождения.

