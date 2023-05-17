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В Улан-Удэ автомобилисты всё чаще паркуются на автобусных остановках

В Улан-Удэ автомобилисты всё чаще паркуются на автобусных остановках
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В столице Бурятии проверили соблюдение правил дорожного движения на остановках

В Улан-Удэ водители муниципальных автобусов не всегда могут безопасно посадить и высадить пассажиров из-за автомобилистов-нарушителей, которые паркуются в остановочных карманах. Сегодня, 17 мая, в ходе рейда, организованного МУП «Городские маршруты» и ГИБДД, были проверены остановки «Юношеская библиотека», «Республиканская больница», «Геологическая» и другие. С водителями провели профилактические беседы.

- Наши водителя говорят о том, что зачастую не получается нормально заезжать в остановочные карманы, потому что частный транспорт, такси паркуются и занимают место на длительное время. Всё-таки остановочные карманы предназначены для того, чтобы безопасно производить посадку и высадку пассажиров. Поэтому мы призываем частников и таксистов не злоупотреблять своим правом и не занимать карманы на длительное время, - обратился к горожанам директор МУП «Городские маршруты» Алексей Кожевников.



Правилами дорожного движения не запрещается заезжать на остановку, чтобы высадить или посадить пассажира. Однако нельзя парковаться в 15 метрах до и после знака «Автобусная остановка».

- Остановка в приоритете для общественного транспорта, она нужна только для посадки и высадки пассажиров, после этого нужно покидать остановочный карман. Если водитель транспортного средства нарушил требование дорожного знака, то предусмотрена административная ответственность в размере одной тысячи рублей. Уважаемые участники дорожного движения, уважайте друг друга, останавливайте, паркуйте своё транспортное средство только в том месте, где это разрешено, - подчеркнул старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД МВД по Бурятии Дмитрий Кожухов.

Такие совместные рейды будут проводиться регулярно.

В Улан-Удэ ежедневно по маршрутам курсируют 124 новых автобуса – 65 «ПАЗов» среднего класса и 38 автобусов большого класса «Волагабас», вместимостью более 100 человек. В этом году планируется приобретение ещё 14 «Волгабасов».
общественный транспорт автомобилисты

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