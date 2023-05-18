В Бурятии сельчан пугают гоняющие по улицам водители

Местным жителям приходится постоянно уворачиваться от резвых автомобилистов



Жители Кабанска пожаловались в группе «Кабанск-инфо.24/7» на местных автолюбителей. Люди задались вопросом, можно ли как-то контролировать скорость их передвижения.



- В вечернее время особенно – очень агрессивно, на огромной скорости ездят по узким улицам. Ребёнку или пожилому человеку сложно увернуться, тем более – при отсутствии тротуаров. Кто-то должен следить за этим? – поинтересовались сельчане.



Инспектор ОГИБДД района Илья Кокорин пояснил: превышение допустимой скорости фиксируется с помощью специальных приборов – скоростемеров (радаров), которые могут быть и мобильными, и стационарными.



- Мобильные использовались для измерения и фиксации скорости движения автомобилей непосредственно в зоне их патрулирования до мая 2022-го. Сейчас на территории Кабанского района применяется только стационарные скоростемеры, подключенные к центру автоматизированной фиксации административных правонарушений, – рассказали в Госавтоинспекции.



По вечерам населённый пункт патрулируют сотрудники ДПС, которые отслеживают нарушения и проводят с водителями профилактические беседы, пишет «Кабанск-инфо.24/7».



