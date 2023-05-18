Местным жителям приходится постоянно уворачиваться от резвых автомобилистов
Жители Кабанска пожаловались в группе «Кабанск-инфо.24/7» на местных автолюбителей. Люди задались вопросом, можно ли как-то контролировать скорость их передвижения.
- В вечернее время особенно – очень агрессивно, на огромной скорости ездят по узким улицам. Ребёнку или пожилому человеку сложно увернуться, тем более – при отсутствии тротуаров. Кто-то должен следить за этим? – поинтересовались сельчане.
Инспектор ОГИБДД района Илья Кокорин пояснил: превышение допустимой скорости фиксируется с помощью специальных приборов – скоростемеров (радаров), которые могут быть и мобильными, и стационарными.
- Мобильные использовались для измерения и фиксации скорости движения автомобилей непосредственно в зоне их патрулирования до мая 2022-го. Сейчас на территории Кабанского района применяется только стационарные скоростемеры, подключенные к центру автоматизированной фиксации административных правонарушений, – рассказали в Госавтоинспекции.
По вечерам населённый пункт патрулируют сотрудники ДПС, которые отслеживают нарушения и проводят с водителями профилактические беседы, пишет «Кабанск-инфо.24/7».
В Бурятии сельчан пугают гоняющие по улицам водители
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Восемь осуждённых получили свидетельства о профессии
Конкурс состоится в Иркутской области
Музей Богдо-гэгэна будет реконструирован совместно с индийскими специалистами
Местным жителям приходится постоянно уворачиваться от резвых автомобилистов
Ожидается дождь и мокрый снег
Также пройдёт турнир по каратэ
Для посетителей подготовили развлекательно-образовательные программы
Выпускников республики оставят без спиртного
В мэрии заявили, что благодаря омолаживающей подрезке они перестали падать на людей
Он соберёт на берегу Байкала сапбордистов республики
Юбилей отметила ветеран труда Зоя Косых
В столице Бурятии проверили соблюдение правил дорожного движения на остановках
На республиканском конкурсе победили городские гимназисты
В республике прошла военно-спортивная игра «Победа»
Победитель турнира получит 450 тысяч рублей