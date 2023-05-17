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В Бурятии определены дни запрета на продажу алкоголя

В Бурятии определены дни запрета на продажу алкоголя
Общество,  Фото:pixabay.com
Выпускников республики оставят без спиртного

В Бурятии назвали даты запрета на продажу алкоголя в дни «последнего звонка» в 2023 году в муниципальных образованиях республики.

По информации пресс-службы министерства промышленности РБ, днями проведения «последнего звонка» в школах и соответствующего запрета на продажу спиртного будут:
- Баргузинский район - 22 мая;
- Баунтовский район: Багдаринское - 22,23 мая, Витимское - 22 мая, Уакитское - 20 мая, Усть-Джилиндинское – 19 мая;
- Бичурский район - 22 мая;
- Джидинский район - 23 мая;
- Еравнинский район - 23 мая;
- Заиграевский район - 23 мая;
- Закаменский район - 22, 23 мая;
- Иволгинский район - 22 мая;
- Кабанский район - 22 мая, МО СП «Твороговское» - 16 мая, МО СП «Ранжуровское» - 18 мая, МО СП «Клюевское» - 19 мая, МО СП «Танхойское» - 22 мая;
- Кижингинский район - 23 мая;
- Курумканский район - 23 мая;
- Кяхтинский район - 22 мая;
- Муйский район: Таксимо - 22,23 мая, Иракинда - 22 мая, Северомуйск - 22 мая, Усть-Муя - 22 мая;
- Мухоршибирский район - 22 мая;
- Окинский район - 23 мая;
- Прибайкальский район - 23 мая;
- Северо-Байкальский район: Ангоянское - 20 мая, Холодное Эвенкийское, Кичера, Новый Уоян - 22 мая, Кумора - 23 мая, Верхнезаимское, Байкальское эвенкийское - 25 мая, Янчукан - 26 мая, Нижнеангарск-27 мая;
- Селенгинский район - 19 мая;
- Тарбагатайский район - 22 мая, Селенга - 23 мая;
- Тункинский район - 22 мая;
- Хоринский район - 23 мая;
- Северобайкальск - 20 мая;
- Улан-Удэ - 23 мая.
Бурятия последний звонок запрет на продажу спиртных напитков

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