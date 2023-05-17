Улан-удэнцам вместо деревьев-ампутантов пообещали «пышные и зелёные»

В мэрии заявили, что благодаря омолаживающей подрезке они перестали падать на людей

















- Спрашивается, зачем обрезают деревья, которые только-только начали набирать почки? Видно же, что их не так давно подрезали! Когда теперь они зацветут? – возмутился один из подписчиков местного паблика «Аноним 03» во «ВКонтакте».



Многие участники сообщества разделяют его негодование.



- Такого кощунственного отношения к деревьям нигде нет! Руки пусть у них отсохнут от уничтожения «зелёных лёгких» нашего города, – высказалась одна из подписчиц.



Впрочем, другие посетители паблика заявили: подобная подрезка практикуется не только в Улан-Удэ, но и в других российских городах.

Однако среди наших земляков растёт недовольство так называемой омолаживающей обрезкой. В местных соцсетях время от времени появляются фотографии с деревьями-ампутантами. Недавно такие запечатлели на камеру из окна автомобиля.- Спрашивается, зачем обрезают деревья, которые только-только начали набирать почки? Видно же, что их не так давно подрезали! Когда теперь они зацветут? – возмутился один из подписчиков местного паблика «Аноним 03» во «ВКонтакте».Многие участники сообщества разделяют его негодование.- Такого кощунственного отношения к деревьям нигде нет! Руки пусть у них отсохнут от уничтожения «зелёных лёгких» нашего города, – высказалась одна из подписчиц.Впрочем, другие посетители паблика заявили: подобная подрезка практикуется не только в Улан-Удэ, но и в других российских городах.

В столице Бурятии завершается весенняя подрезка зелёных насаждений. Благодаря ей в Улан-Удэ за три последних года не зафиксировали ни одного падения деревьев на людей и автомобили, а ранее такое периодически случалось при сильном ветре, заявили в комитете городского хозяйства.Сотрудники МБУ «Городское лесничество» занимаются подрезкой деревьев, которые находятся в местах общего пользования.- Работами на придомовых и прилегающих к ним территориях занимаются управляющие компании и ТСЖ, а на остальных уход за деревьями осуществляют хозяйствующие субъекты – в соответствии с правилами благоустройства Улан-Удэ, – пояснила директор учреждения Виктория Утёсова.- Сразу после формирования кроны деревья выглядят не очень эстетично, но уже следующим летом мы наглядно видим, что деревья вновь становятся пышными, зелеными. Например, когда проводилась подрезка тополей в 2018 году по ул. Иволгинская и в мкрн Аэропорт жители были недовольны видом деревьев. Но именно эти деревья в большинстве являлись суховершинными, аварийными, а это очень опасно и для горожан, и для самого дерева. Спустя время уже видны результаты работы, улица Иволгинская стала вновь зеленой и при этом безопасной для горожан, - заявила член научно-технического совета при администрации Улан-Удэ Елена Коновалова.Работы будут проводиться постепенно.В мэрии напомнили, что комплексная работа с зелёными насаждениями стартовала в Улан-Удэ в 2019 году в рамках муниципальной программы «Зелёный город».