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Уланудэнцы выиграли «Школу безопасности»

Уланудэнцы выиграли «Школу безопасности»
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ
На республиканском конкурсе победили городские гимназисты

С 10 по 13 мая в Улан-Удэ прошёл региональный этап всероссийских соревнований «Школа безопасности- 2023». Участники из разных районов Бурятии и столицы республики в течение трёх дней показывали свои знания, умения и навыки выживания в природной среде: оказывали первую помощь, преодолевали различные препятствия, выполняли силовые упражнения.

По итогам соревнований лучшими в младшей и старшей возрастных категориях стали воспитанники городского центра детско-юношеского туризма города Улан-Удэ, учащиеся гимназии №33. Они будут представлять Бурятию на межрегиональных соревнованиях, которые пройдут летом во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Бурятия школа безопасность выживание конкурс дети Улан-Удэ

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