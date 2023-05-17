Уланудэнцы выиграли «Школу безопасности»

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

На республиканском конкурсе победили городские гимназисты



С 10 по 13 мая в Улан-Удэ прошёл региональный этап всероссийских соревнований «Школа безопасности- 2023». Участники из разных районов Бурятии и столицы республики в течение трёх дней показывали свои знания, умения и навыки выживания в природной среде: оказывали первую помощь, преодолевали различные препятствия, выполняли силовые упражнения.



По итогам соревнований лучшими в младшей и старшей возрастных категориях стали воспитанники городского центра детско-юношеского туризма города Улан-Удэ, учащиеся гимназии №33. Они будут представлять Бурятию на межрегиональных соревнованиях, которые пройдут летом во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

