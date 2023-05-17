Он соберёт на берегу Байкала сапбордистов республики
21 мая в селе Турка Прибайкальского района Бурятии пройдёт фестиваль сапбордистов «Поймай свою льдину». Мероприятие пройдёт у маяка в Байкальской гавани.
Сбор участников состоится в Улан-Удэ в 10:00 на остановке «Стрелка» (отворот на Верхнюю Берёзовку). Им рекомендуют с собой взять: удобную одежду по погоде, перекус, полный комплект снаряжения, гидрообувь или резиновые сапоги.
В рамках фестиваля будет разыгран приз за самый интересный наряд, сообщает туристский информационный центр «Байкал».
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В Бурятии проведут фестиваль «Поймай свою льдину»
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