В Бурятии проведут фестиваль «Поймай свою льдину»

Он соберёт на берегу Байкала сапбордистов республики



21 мая в селе Турка Прибайкальского района Бурятии пройдёт фестиваль сапбордистов «Поймай свою льдину». Мероприятие пройдёт у маяка в Байкальской гавани.



Сбор участников состоится в Улан-Удэ в 10:00 на остановке «Стрелка» (отворот на Верхнюю Берёзовку). Им рекомендуют с собой взять: удобную одежду по погоде, перекус, полный комплект снаряжения, гидрообувь или резиновые сапоги.



В рамках фестиваля будет разыгран приз за самый интересный наряд, сообщает туристский информационный центр «Байкал».



Возрастное ограничение: 0+.



