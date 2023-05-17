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Бурятские вузы получили рекомендации по профилактике кори

Бурятские вузы получили рекомендации по профилактике кори
Общество,  Фото:pixabay.com
Министерство науки и высшего образования призвало не допускать к массовым мероприятиям людей, не болевших корью

Министерство науки и высшего образования России и Роспотребнадзор запретили вузам допускать к участию в массовых мероприятиях и прохождению практики студентов и преподавателей, которые не болели корью и не были привиты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на миннауки.

В министерстве также сообщили, что направили во все российские вузы методические рекомендации по профилактике кори в университетах и общежитиях.

«Администрациям вузов требуется не допускать к участию в массовых мероприятиях, прохождению практики студентов и преподавателей, не болевших корью, не привитых либо не имеющих сведений о прививках против кори на срок не менее 21 дня с момента выявления последнего заболевшего», - говорится в сообщении.

Также в рекомендациях указано не допускать к посещению занятий студентов и сотрудников с признаками острых респираторных вирусных инфекций и с высыпаниями на коже. Медработникам в вузах и администрации необходимо организовать сбор данных об имеющихся прививках против кори или перенесённом заболевании студентов и преподавателей.

Ранее ряд московских вузов уже отправил студентов на дистанционное обучение в связи с выявлением случаев кори. Это Губкинский университет, Московский Политех, РТУ МИРЭА полностью закрыл для посещения один из кампусов.

«Байкал-Daily» решил выяснить, как обстоит ситуация в бурятских вузах. Проректор по учебной части Восточно-Сибирского государственного института культуры Татьяна Редько пояснила:

- Да, письмо с рекомендациями приходили. Там были методические рекомендации по профилактике от кори, но это только рекомендации. Конкретного запрета на участие в массовых мероприятиях студентов и преподавателей без прививок не было. Там есть только запрет не допускать студентов с острыми признаками заболевания.

В Восточно-Сибирском госуниверситете технологий и управления также рассказали, что рекомендации по профилактике кори они получили.

- Пока официальной позиции по этому вопросу нет. Но рекомендации мы приняли в работу, - прокомментировали во ВСГУТУ.

Также в вузе добавили, что для подобных запретов как ограничение на участие в массовых мероприятиях необходимо внутреннее распоряжение вуза.

В Бурятском государственном университете заверили, что поводов для беспокойства нет.

- Это обычная ситуация. Когда был ковид, были такие же рекомендации. При ОРВИ такие же приходят. Если у студента повышенная температура, кашель, тогда рекомендовано не посещать занятия. Здесь также. Это просто рекомендации по сохранению безопасности здоровья, а не требования. Сами рекомендации по кори пока, правда, к нам напрямую ещё не приходили, - прокомментировали в отделе продвижения БГУ.

Как сообщал «Байкал-Daily», на конец апреля в Бурятии было выявлено пять заболевших корью. Привили 630 человек.

Корь – это одна из самых высококонтагиозных инфекций, а специфического лечения от неё нет. У взрослых болезнь протекает тяжелее, чем у детей, с целым рядом осложнений. Опасность кори в том, что её легко спутать с обычным гриппом.

вузы корь

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